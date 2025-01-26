تكنولوجيا: تسريب مواصفات Exynos 2500 يكشف تغييرات جذرية في هاتف Galaxy Z Flip 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج مؤخرًا سلسلة Galaxy S25 عالميًا، والتي تعتمد على شريحة Snapdragon 8 Elite القوية. ومع ذلك، عانت الشركة العام الماضي من تحديات كبيرة في الحفاظ على سلاسة تصنيع الشرائح، حيث تسببت مشكلات في الهيكل التنظيمي والتصنيع في ظهور تكهنات بإغلاق قسم الشرائح الرائدة بالكامل.

لكن سامسونج تمكنت من التعافي، حيث بدأت شائعات حول شريحة Exynos 2500 الجديدة بالانتشار منذ العام الماضي.

في البداية، كانت التقارير تشير إلى أن سامسونج تخطط لاستخدام هذه الشريحة في سلسلة Galaxy S25، لكن مشكلات إنتاجها منعت ذلك.

لاحقًا، أشارت تسريبات إلى أن سامسونج تعتزم تقديم شريحة Exynos 2500 لأول مرة في هاتف Galaxy Z Flip 7 القادم. ودعم هذه المعلومات تسريبات متتالية في ديسمبر 2024. مؤخرًا، كشف المسرب Jukanlosreves عبر منصة X (تويتر سابقًا) المزيد من التفاصيل عن بنية ومواصفات الشريحة.

وفقًا للتسريب، ستأتي شريحة Exynos 2500 مع وحدة معالجة مركزية تضم 10 نوى بتكوين جديد 1+2+5+2. ستتضمن وحدة المعالجة نواة Cortex-X925 بقوة 3.3 جيجاهرتز للأداء العالي، ونواتين Cortex-A725 بسرعة 2.75 جيجاهرتز للمهام الشاقة، وخمس نوى Cortex-A725 بسرعة 2.36 جيجاهرتز للأداء المتوازن، إضافة إلى نواتين Cortex-A520 بسرعة 1.8 جيجاهرتز لزيادة كفاءة الطاقة.

كما ستدمج الشريحة وحدة معالجة الرسومات Xclipse 950 الجديدة من سامسونج، المبنية على معمارية AMD RDNA3.5. تحتوي هذه الوحدة على ثمانية معالجات مخصصة تعمل بسرعة 1.3 جيجاهرتز، ما يوفر تحسينات ملحوظة في الأداء الرسومي والحوسبي.

ولتعزيز الأداء، ستدعم الشريحة ذاكرة LPDDR5x رباعية القنوات بسرعة 9.6 جيجابت في الثانية، مع تخزين من نوع UFS 4.x للوصول السريع إلى البيانات.

تشمل الميزات الأخرى معالج NPU بقدرة 56 تريليون عملية في الثانية (TOPs)، ودعمًا لمعالجة صور بدقة تصل إلى 320 ميجابكسل، بالإضافة إلى تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. ورغم ذلك، من المستبعد أن يدعم Galaxy Z Flip 7 كاميرات بدقة عالية بهذا الشكل.

يتوقع أن يتم إطلاق هاتف Galaxy Z Flip 7 في أواخر عام 2025، حيث سيكون بمثابة اختبار رئيسي لتقنية تصنيع سامسونج 3nm GAA. مع خطة إنتاج محدودة تشمل 3 ملايين وحدة فقط، ستُستخدم هذه التقنية لتقييم قدرات سامسونج التصنيعية المتقدمة.

وإذا نجحت، فقد تكون شريحة Exynos 2500 نقطة انطلاق لعودة سامسونج القوية في سوق الشرائح الرائدة. ومع ذلك، لا يزال السؤال قائمًا حول قدرتها على منافسة شريحة Dimensity 9400 أو Snapdragon 8 Elite.

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