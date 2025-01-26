شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبة "South of Midnight" على Xbox والكمبيوتر 8 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Compulsion Games خلال مؤتمر Xbox Developer Direct الأخير عن لعبتها القادمة "South of Midnight"، المقرر إطلاقها في 8 أبريل على منصات Xbox Series X/S، Xbox Cloud Gaming، والكمبيوتر الشخصي.

وسيتمكن مشتركو خدمات Game Pass Ultimate ،Console، وPC من الوصول إلى اللعبة منذ اليوم الأول، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الذين يشترون النسخة المميزة من اللعبة من البدء في اللعب قبل خمسة أيام من الإصدار الرسمي.

وتدور أحداث "South of Midnight" في أعماق الجنوب الأمريكي، حيث تتعرض بلدة Prospero لإعصار مدمر، وتجد البطلة، Hazel، نفسها في عالم يتداخل فيه الواقع مع الخيال، وتظهر فيه مخلوقات أسطورية.

وتكتشف Hazel أنها تمتلك قدرات سحرية تُعرف بـ “النسج”، والتي يمكن استخدامها في التنقل والقتال، وتُركز اللعبة على عنصر التوقيت في المعارك، مما يتطلب من اللاعبين ردود فعل سريعة، ومن المتوقع أن تستغرق مدة إنهاء اللعبة بين 10 إلى 12 ساعة.

وتتميز اللعبة بأسلوب فني فريد يمزج بين الرسوم المتحركة بتقنية الإيقاف الحركي (stop-motion) والأجواء القطبية الجنوبية، مع موسيقى مستوحاة من تاريخ الجنوب الأمريكي الغني والمعقد، وتقدم ‘South of Midnight’ تجربة سردية عميقة تستكشف الفولكلور الجنوبي وعلاقات الأسرة.

تُعد هذه اللعبة أول مشروع لشركة Compulsion Games تحت مظلة Xbox Game Studios بعد استحواذ مايكروسوفت عليها في عام 2018. تم الإعلان الرسمي عن اللعبة في يونيو 2023، مع عرض أول لأسلوب اللعب في يونيو 2024.