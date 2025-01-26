تكنولوجيا: تصميم هاتف iQOO Neo 10R يكشف عن قوة معالج Snapdragon 8S Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد iQOO لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Neo 10R قريبًا في الهند. كشفت العلامة التجارية عن أول إعلان تشويقي للجهاز عبر أمازون، حيث أكدت التصميم والمواصفات الرئيسية للهاتف، بما في ذلك المعالج.

يتميز Neo 10R بتصميم مختلف عن Neo 10 وNeo 10 Pro، اللذين تم إطلاقهما في الصين خلال شهر نوفمبر. وبدلاً من وحدة الكاميرا المستطيلة، يأتي Neo 10R بوحدة مربعة ذات زوايا مدورة تضم إعداد كاميرا مزدوجة، مع فلاش LED موضوع خارج الوحدة على الجهة اليسرى. كما تشير بصمة “OIS” على التصميم إلى أن العدسة الرئيسية ستدعم ميزة تثبيت الصورة البصري.

وأكدت الإعلانات التشويقية أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8S Gen 3، الذي يتميز ببنية متطورة تشمل نواة Cortex-X4 بتردد 3.0 جيجاهرتز، وأربع نوى Cortex-A720 بتردد 2.8 جيجاهرتز، وثلاث نوى Cortex-A520 بتردد 2.0 جيجاهرتز.

من المتوقع أن يتوفر الجهاز بخيارين للذاكرة: 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

أما الشاشة، فيأتي الهاتف بلوحة AMOLED بحجم 6.78 بوصة تدعم معدل تحديث 144 هرتز، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. في الخلف، يحتوي الهاتف على مستشعر Sony LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل كعدسة رئيسية، مصحوبة بعدسة واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل.

سيعمل الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 6400 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 80 واط. ومن المتوقع أن يتوفر Neo 10R بلونين: أبيض مائل إلى الأزرق والرمادي.

بالنسبة للتسعير، يُتوقع أن يكون الهاتف أقل من 30,000 روبية هندية، مما يضعه في منافسة مباشرة مع أجهزة مثل POCO X7 Pro، المزود بمعالج Dimensity 8400، بالإضافة إلى POCO F6 وMotorola Edge 50 Pro.

يبدو أن iQOO Neo 10R سيقدم مزيجًا قويًا من الأداء والتصميم الجذاب في فئة الهواتف المتوسطة، مما يجعله خيارًا جديرًا بالاهتمام لعشاق الهواتف الذكية.

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