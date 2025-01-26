تكنولوجيا: هاتف OPPO Find X8 Ultra يتخلى عن الشاشات المنحنية بتصميم جديد كليًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس سلسلة Find من أوبو باستمرار مع سلسلة Vivo X للحصول على لقب أفضل الهواتف الذكية المجهزة في السوق. وبعد إطلاق Find X8 وFind X8 Pro العام الماضي، تستعد الشركة الآن للكشف عن هاتفها الجديد الفاخر Find X8 Ultra، الذي تشير التسريبات إلى أنه سيشهد تغييرات جذرية.

ووفقًا لمصدر موثوق في التكنولوجيا، Digital Chat Station، سيأتي Find X8 Ultra بشاشة مسطحة بدلاً من الشاشات المنحنية التي ميزت الطرازات السابقة.

قد يكون هذا التغيير موضع ترحيب للمستخدمين الذين يفضلون تصميماً أكثر تقليدية، مع تجنب اللمسات العرضية التي تحدث عادةً مع الشاشات المنحنية.

علاوةً على ذلك، تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيستخدم تقنية التغليف LIPO (ضغط منخفض على الإطار) لتقليل حجم الحواف. سبق أن استخدمت شاومي هذه التقنية في سلسلة Xiaomi 15، ومن المتوقع أن تمتد إلى Xiaomi 15 Ultra. يبدو أن أوبو تستعد لاعتماد هذه التقنية للحفاظ على المنافسة القوية.

من حيث الكاميرات، يُشاع أن Find X8 Ultra سيأتي بمستشعر IMX 882 بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب 6x periscope، وهو تحسين كبير مقارنة بالتقريب 5x في مستشعر IMX 858 الموجود في Find X7 Ultra. كما ستشهد عدسة التقريب 3x ترقية كبيرة، باستخدام مستشعر IMX 906 بدقة 50 ميجابكسل وحجم 1/1.56 بوصة.

سيكمل نظام الكاميرا الرباعي مستشعر IMX 882 للعدسة العريضة للغاية، بالإضافة إلى مستشعر LYT 900 مقاس 1 بوصة المستخدم سابقًا في Find X7 Ultra. وكما هو معتاد مع سلسلة Find X، من المتوقع أن تتعاون أوبو مع شركة Hasselblad لتحسين أداء الكاميرا.

أما من ناحية الأداء، يُتوقع أن يحتوي Find X8 Ultra على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا سريعًا بقوة 100 واط. سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite المتطور، مع ميزات إضافية تشمل مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية وتصنيف IP68/69 لمقاومة الماء والغبار.

ووفقًا للتسريبات، من المقرر إطلاق Find X8 Ultra أولاً في الصين خلال مارس 2025، مع توقع أن يقدم تجربة مميزة ترفع سقف المنافسة في فئة الهواتف الفاخرة.

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