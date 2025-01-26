تكنولوجيا: تعاون مثير بين سوني وشاومي لإطلاق إصدار محدود من PlayStation Fitness Tracker

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحتفل سوني بمرور عشرة أعوام على إطلاق PlayStation في الصين بطريقة غير متوقعة، وذلك بالكشف عن متتبع لياقة بدنية يحمل علامة PlayStation.

ظهر هذا الإصدار الخاص لأول مرة على حساب PlayStation China على منصة Weibo، حيث عُرض داخل صندوق أزرق مميز. عند النظر إليه، يبدو الجهاز مشابهاً تمامًا لـ Xiaomi Smart Band 9 Pro، دون أن يحمل أي تغييرات تصميمية كبيرة.

الاختلاف البصري الأبرز يكمن في السوار، الذي تم تصميمه ليشمل أيقونات أزرار PlayStation المميزة وشعار العلامة التجارية.

وبجانب السوار الأساسي، تأتي الحزمة أيضًا بسوار أسود بديل، بالإضافة إلى بطاقة تذكارية وكابل شحن. ومع ذلك، لم توضح سوني إذا ما كانت هناك أي تعديلات برمجية تتناسب مع طابع العلامة التجارية.

أما من حيث المواصفات، فإن Xiaomi Smart Band 9 Pro يوفر ميزات قوية تتناسب مع فئة الأجهزة القابلة للارتداء ذات الميزانية المحدودة.

يأتي الجهاز بشاشة OLED بحجم 1.74 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 نتس. والهيكل مصنوع من الألومنيوم ومقاوم للماء حتى عمق 5 أمتار، مما يجعله مناسبًا للسباحة. كما يتميز الجهاز بخفة وزنه، حيث يبلغ وزنه 24.5 غرام وسمكه 10.8 ملم فقط.

وبصفته متتبع لياقة، يقدم الجهاز ميزات شاملة، مثل مراقبة معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، وتتبع النوم، والدورة الشهرية.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، ويتميز بتقنية GPS مدمجة، مع عمر بطارية يصل إلى 21 يومًا في الاستخدام العادي.

لم تؤكد سوني ما إذا كان هذا الإصدار الخاص من متتبع اللياقة البدنية سيكون متاحًا خارج الصين. نظرًا لأن منتجات PlayStation المحدودة غالبًا ما تكون حصرية لأسواق معينة، فإن احتمالية توفره عالميًا تبدو ضئيلة.

ومع ذلك، إذا كنت من عشاق PlayStation وتقيم في الصين، فقد يكون هذا الإصدار إضافة مميزة لمجموعتك.

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