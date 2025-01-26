شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اصطفاف الكواكب في ليلة واحدة.. تصل إلى 7 في حدث فلكى نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيستمتع مراقبو النجوم بمفاجأة رائعة في بداية هذا العام الجديد، حيث تمتلئ السماء بالنجوم - حرفيًا!، ومن المقرر أن يشهد شهر يناير اصطفافًا ليس لكوكب واحد أو اثنين - بل لستة كواكب في سماء الليل، وعلى الرغم من أن الأمر هذه المرة - ليس النجوم، بل الكواكب؛ ويطلق على الحدث اسم "اصطفاف الكواكب" أو planets alignment 2025.

ما هو اصطفاف الكواكب؟

يُعرف اجتماع ثلاثة كواكب أو أكثر في السماء، عادةً في نفس المنطقة، لتشكيل محاذاة مذهلة بصريًا باسم "اصطفاف الكواكب"، ونظرًا لمداراتها ومنظورنا من الأرض، تبدو الكواكب وكأنها متجمعة معًا حتى لو لم تشكل خطًا مستقيمًا تمامًا.

كما قال جون كونفاي، الرئيس التنفيذي لشركة Integrate Space، لموقع TODAY، "إن اصطفاف الكواكب، والذي يُشار إليه أحيانًا أيضًا باسم محاذاة الكواكب، هو عندما يبدو أن العديد من الكواكب في نظامنا الشمسي تصطف في السماء من منظورنا هنا على الأرض".

ويحدث اصطفاف الكواكب عندما تجعل مواضع الكواكب في مدارها الإهليلجي حول خط الشمس تبدو وكأنها قريبة في السماء. وفقًا لكونفاي، "يحدث ذلك بسبب السرعات المدارية المحددة ومسارات الكواكب حول الشمس".

وفي وقت سابق، كشف عالم الفلك جون جوس من EarthSky أن الزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون ستصطف في سماء الليل. شارك جوس في مقطع فيديو على المنصة، "شهر يناير بأكمله هو وقت رائع لرؤية الكواكب".

متى تصطف الكواكب على خط واحد 2025؟

بدءًا من 21 يناير ووصولها إلى ذروتها حوالي 29 يناير، ستستمر هذه الظاهرة المذهلة في الظهور حتى منتصف فبراير. على الرغم من أن الكواكب الستة - الزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون - يمكن رؤيتها بشكل أفضل في 25 يناير، إلا أن المحاذاة تسيطر على السماء لمدة شهرين، حيث ينضم عطارد إلى اصطفاف الكواكب بحلول نهاية فبراير؛ مما سيشكل في النهاية موكبًا للكواكب من سبعة كواكب، وسيصل عطارد إلى ذروة رؤيته من 28 فبراير إلى 12 مارس، مكملاً العرض الكوني للكواكب السبعة، وبينما لن تكون الكواكب محاذية تمامًا، فإن وضعها سيتبع المستوى المداري لنظامنا الشمسي.

كيف تشاهد اصطفاف الكواكب؟

لمشاهدة اصطفاف الكواكب، يمكنك في المقام الأول استخدام عينيك المجردتين لرؤية الكواكب الأكثر سطوعًا مثل الزهرة والمريخ والمشتري وزحل؛ ومع ذلك، للحصول على رؤية أفضل للكواكب الخافتة مثل أورانوس ونبتون، ستحتاج إلى منظار أو تلسكوب.

ما الذي يميز اصطفاف الكواكب؟

ما الذي يجعل هذا الحدث جديرًا بالملاحظة؟ إن حقيقة أن ستة كواكب ستكون مرئية، أربعة منها بالعين المجردة. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأحداث ليست مجرد مشهد لمراقبي النجوم - بل يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير حقيقي على نظامنا الشمسي وتوفر إمكانية اكتساب رؤى جديدة حول مكاننا داخله.

تدور الكواكب الثمانية الرئيسية في نظامنا الشمسي حول الشمس في نفس المستوى المسطح، وكلها بسرعات مختلفة، ويكمل عطارد، أقرب كوكب إلى الشمس، مداره - عامًا للكوكب - في 88 يومًا. بالطبع، تبلغ سنة الأرض 365 يومًا، بينما في الطرف العلوي، يستغرق نبتون 60190 يومًا، أو حوالي 165 عامًا أرضيًا، لإكمال دورة واحدة لنجمنا.

إن السرعات المختلفة للكواكب تعني أنه في بعض الأحيان، يمكن أن تصطف العديد منها تقريبًا على نفس جانب الشمس، ومن الأرض، إذا اصطفت المدارات بشكل صحيح، يمكننا رؤية كواكب متعددة في سماء الليل في نفس الوقت، وفي حالات نادرة، سوف تصطف جميع الكواكب بحيث تظهر جميعها في سماء الليل معًا على طول مسار الشمس.

من ناحية أخرى، بينما تكون كواكب عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل جميعها ساطعة بما يكفي لتكون مرئية بالعين المجردة، فإن أورانوس ونبتون يتطلبان مناظير أو تلسكوبًا لرصدهما، وفي يناير وفبراير، يمكنك أن تشهد الحدث النادر المتمثل في اصطفاف الكواكب الذي يجري.

لا ​​تصطف الكواكب تمامًا، لذا ستظهر في قوس عبر السماء بسبب مستواها المداري في النظام الشمسي. خلال الليالي الصافية في يناير وفبراير، ستكون جميع الكواكب باستثناء عطارد مرئية. في 28 فبراير، ستكون جميع الكواكب السبعة مرئية، وهو مشهد رائع للمراقبين على الأرض.

وفقًا لجينيفر ميلارد، عالمة الفلك والمتحدثة العلمية في مختبرات فيفث ستار في المملكة المتحدة، "هناك شيء خاص في النظر إلى الكواكب بعينيك. نعم، يمكنك الدخول على جوجل والحصول على منظر أكثر روعة لكل هذه الكواكب. ولكن عندما تنظر إلى هذه الأجسام، فهذه فوتونات سافرت ملايين أو مليارات الأميال عبر الفضاء لتصطدم بشبكية العين".

ما هو أفضل وقت للمشاهدة؟

أفضل وقت لمشاهدة الحدث هو بعد غروب الشمس بحوالي 45-90 دقيقة، ستكون الكواكب الأربعة - الزهرة والمريخ والمشتري وزحل - مرئية للعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة، ولكن أورانوس ونبتون سيحتاجان إلى تلسكوب.