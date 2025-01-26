شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا "فيس بوك" تبدأ اختبار عرض الإعلانات على Threads فى هذه الدول.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا أنها ستختبر عرض الإعلانات على منصتها الاجتماعية Threads مع عدد قليل من العلامات التجارية في الولايات المتحدة واليابان، وذلك بعد أن تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا على التطبيق 300 مليون مستخدم.

وقالت ميتا في منشور لها إنه خلال الاختبارات المبكرة، ستظهر إعلانات الصور في خلاصة "ثريدز" الرئيسية، موزعة بين مشاركات المحتوى لنسبة صغيرة من المستخدمين، وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إنها ستراقب الاختبار عن كثب قبل توسيع نطاقه على نطاق واسع، مضيفةً أن الشركات ستتمكن من توسيع حملات الإعلانات الحالية على ميتا لتشمل "ثريدز".

وقالت جاسمين إينبرغ، المحللة الرئيسية في "إي ماركتر": "سيثير إطلاق إعلانات "ثريدز" بعد أسابيع فقط من إجراء ميتا لتغيير شامل في إدارة المحتوى حواجب المعلنين، لكن التقلبات في تيك توك تحث العلامات التجارية على البحث عن بدائل، وميتا لن تفوت الفرصة لإدخال "ثريدز" في السباق".

وكانت ميتا قد ألغت في وقت سابق من هذا الشهر برنامج التحقق من الحقائق الخاص بها في الولايات المتحدة على فيسبوك وإنستجرام وثريدز، وهي ثلاثة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم مع أكثر من 3 مليارات مستخدم على مستوى العالم.

تم إطلاق "ثريدز" في يوليو 2023 كمنافس لـ "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر، في محاولة لكسب المستخدمين من موقع التدوين المصغر الفعلي خلال استحواذه الفوضوي من قبل الملياردير إيلون ماسك، وقالت سوزان لي، المديرة المالية لشركة ميتا، في مكالمة بعد الإعلان عن الأرباح في أكتوبر، إن الشركة لا تتوقع أن يكون "ثريدز" "محركًا مهمًا للإيرادات في عام 2025".

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في وقت سابق إن الشركة تخطط لإنفاق ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز مكانة الشركة ضد منافسيها أوبن إيه آي وجوجل في السباق للهيمنة على هذه التكنولوجيا.