شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا "فيس بوك" تبدأ اختبار عرض الإعلانات على Threads فى هذه الدول.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت ميتا في منشور لها إنه خلال الاختبارات المبكرة، ستظهر إعلانات الصور في خلاصة "ثريدز" الرئيسية، موزعة بين مشاركات المحتوى لنسبة صغيرة من المستخدمين، وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إنها ستراقب الاختبار عن كثب قبل توسيع نطاقه على نطاق واسع، مضيفةً أن الشركات ستتمكن من توسيع حملات الإعلانات الحالية على ميتا لتشمل "ثريدز".
وكانت ميتا قد ألغت في وقت سابق من هذا الشهر برنامج التحقق من الحقائق الخاص بها في الولايات المتحدة على فيسبوك وإنستجرام وثريدز، وهي ثلاثة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم مع أكثر من 3 مليارات مستخدم على مستوى العالم.
تم إطلاق "ثريدز" في يوليو 2023 كمنافس لـ "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر، في محاولة لكسب المستخدمين من موقع التدوين المصغر الفعلي خلال استحواذه الفوضوي من قبل الملياردير إيلون ماسك، وقالت سوزان لي، المديرة المالية لشركة ميتا، في مكالمة بعد الإعلان عن الأرباح في أكتوبر، إن الشركة لا تتوقع أن يكون "ثريدز" "محركًا مهمًا للإيرادات في عام 2025".
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