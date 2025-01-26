شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أزمته الأخيرة.. مايكروسوفت وأوراكل تتنافسان للاستحواذ على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صادرة عن شبكة NPR عن أن شركتي Oracle ومجموعة مستثمرين تشمل Microsoft تجريان محادثات للاستحواذ على تطبيق Tik Tok، وبحسب التقرير، فإن الصفقة تتم بتنسيق مع البيت الأبيض، وستتضمن احتفاظ شركة ByteDance بحصة أقلية في Tik Tok، في حين ستتولى Oracle الإشراف على خوارزمية التطبيق، وجمع البيانات، وتحديثات البرامج.

تفاصيل الصفقة المرتقبة وتشير التقارير إلى أن شبكة الخوادم التابعة لـ Oracle تشكل بالفعل العمود الفقري الأساسي لتطبيق Tik Tok، وتحت مظلة الاتفاق المحتمل، ستقوم Oracle "بمراقبة وتوفير الإشراف على العمليات داخل Tik Tok"، والهدف الرئيسي من الاتفاق، كما أشار المصدر، هو "تقليل ملكية الجانب الصيني" للتطبيق.

وبالنسبة لدور Microsoft في هذه المحادثات، فإنه لم يُحدد بعد بشكل واضح، لكن الشركة تشارك في المناقشات الجارية، مع ملاحظة أن Microsoft كانت جزءًا من محاولة سابقة في عام 2020 للاستحواذ على Tik Tok بالتعاون مع Oracle وWalmart، وهي محاولة وصفها بيل جيتس، المؤسس المشارك لـ Microsoft، بـ”الكأس المسمومة”.

ومع ذلك، يبدو أن Walmart ليست طرفًا في هذه المحادثات الجديدة، بعد أن تراجعت عن الانخراط بسبب تقديرات السعر المرتفعة للتطبيق.

تأثيرات الصفقة تأتي هذه المحادثات في أعقاب قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي منح Tik Tok مهلة 75 يومًا قبل تطبيق أي إجراءات تنفيذية متعلقة بمتطلبات الولايات المتحدة بأن تتخلص ByteDance من حصتها في Tik Tok، وكان ترامب قد أشار سابقًا إلى إمكانية إنشاء “مشروع مشترك” تمتلك فيه الولايات المتحدة 50% من الشركة.

التوقعات المستقبليةي حال نجاح الصفقة، سيشهد TikTok تحولًا كبيرًا في إدارته وهيكله، مع تعزيز الرقابة الأمريكية على البيانات وحماية الخصوصية، وسط مخاوف متزايدة من نفوذ الصين على التطبيق.