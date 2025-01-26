شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أزمته الأخيرة.. مايكروسوفت وأوراكل تتنافسان للاستحواذ على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر
وتشير التقارير إلى أن شبكة الخوادم التابعة لـ Oracle تشكل بالفعل العمود الفقري الأساسي لتطبيق Tik Tok، وتحت مظلة الاتفاق المحتمل، ستقوم Oracle "بمراقبة وتوفير الإشراف على العمليات داخل Tik Tok"، والهدف الرئيسي من الاتفاق، كما أشار المصدر، هو "تقليل ملكية الجانب الصيني" للتطبيق.
ومع ذلك، يبدو أن Walmart ليست طرفًا في هذه المحادثات الجديدة، بعد أن تراجعت عن الانخراط بسبب تقديرات السعر المرتفعة للتطبيق.
تأتي هذه المحادثات في أعقاب قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي منح Tik Tok مهلة 75 يومًا قبل تطبيق أي إجراءات تنفيذية متعلقة بمتطلبات الولايات المتحدة بأن تتخلص ByteDance من حصتها في Tik Tok، وكان ترامب قد أشار سابقًا إلى إمكانية إنشاء “مشروع مشترك” تمتلك فيه الولايات المتحدة 50% من الشركة.
التوقعات المستقبليةي حال نجاح الصفقة، سيشهد TikTok تحولًا كبيرًا في إدارته وهيكله، مع تعزيز الرقابة الأمريكية على البيانات وحماية الخصوصية، وسط مخاوف متزايدة من نفوذ الصين على التطبيق.
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