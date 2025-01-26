تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy A56 5G يصل بشحن أسرع ودعم Wi-Fi 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بفضل شاشة AMOLED مقاس 6.6 بوصة وتصميم الكاميرا الخلفية الثلاثية الأنيق، قدم هاتف Galaxy A55 5G تجربة قريبة من Galaxy S24+ ولكن بسعر أقل.

ومع ذلك، لم تشمل تلك التجربة تقنية الشحن السريع بقوة 45 واط التي فضّلت سامسونج الاحتفاظ بها لهواتفها الرائدة لعام 2024.

تعتزم سامسونج تغيير استراتيجيتها أخيرًا، حيث يُتوقع أن تبدأ في توفير الشحن الأسرع لسلسلة Galaxy A في عام 2025. وقد أكدت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) هذه التوجهات قبل إطلاق هاتف Galaxy A56 5G، خلفًا لهاتف A55 5G.

تم توثيق الجهاز الجديد تحت رقم الطراز SM-A566E في شهادة رسمية، تشير إلى دعمه لشحن بقوة 10V/4.5A. كما تضمنت الوثائق موافقة لاستخدام تقنيات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3 وNFC في الهاتف القادم.

رغم ذلك، لم تؤكد الشهادة سعة البطارية، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستظل كما هي بسعة 5000 مللي أمبير مثل سابقتها في Galaxy A56 5G، دون أي ترقيات ملحوظة.

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