شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسريع تنزيل الألعاب على Switch خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تريد لعب أفضل ألعاب Switch، فلا يوجد بديل سوى وحدة التحكم الهجينة من Nintendo وخليفتها، Switch 2.

ويعد لعب الألعاب المادية أمرًا سهلاً حيث كل ما عليك فعله هو وضعها واللعب، على عكس أفضل ألعاب PS5 وأفضل ألعاب Xbox Series X، لا تتطلب جميع ألعاب Switch المادية تقريبًا تنزيلًا إضافيًا.

من ناحية أخرى، تتطلب الألعاب التي تشتريها رقميًا أو تلعبها عبر Nintendo Switch Online تنزيلًا طويلاً، وقد يبدو الأمر وكأنك عالق بدون طريقة لتسريع الأمور، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها زيادة سرعات التنزيل لديك.

زيادة وحدة الإرسال القصوى لديك

قد يبدو هذا معقدًا وفنيًا، ولكن تنفيذه بسيط للغاية ويمكن أن يكون أكبر ترقية لسرعات التنزيل على جهاز Switch الخاص بك ، من خلال تعديل قيمة واحدة في إعدادات Switch، يمكنك تقليص عدة دقائق من التنزيلات الضخمة.

الخطوة 1: انتقل إلى إعدادات النظام -> الإنترنت -> إعدادات الإنترنت .

الخطوة 2: حدد الشبكة الخاصة بك ثم حدد تغيير الإعدادات .

الخطوة 3: قم بالتمرير لأسفل حتى ترى MTU، ويجب ضبطها على 1400 افتراضيًا، ولكننا نريد تغييرها إلى 1500.

مسح الشبكة الخاصة بك

إلى جانب الطريقة المذكورة أعلاه، يمكنك أيضًا القيام ببعض الأشياء لجعل شبكتك أكثر ملاءمة لتنزيل ألعاب Switch، على عكس تسريع تنزيلات PlayStation ، لا يحتوي Switch على منفذ Ethernet ويعتمد على Wi-Fi، لذا فهو ليس خيارًا.

وبدلاً من ذلك، يمكنك على الأقل تقريب Switch من جهاز التوجيه الخاص بك بحيث يكون هناك تداخل أقل مع الإشارة.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق مما إذا كان بإمكانك إيقاف تشغيل أو تعطيل أي هواتف أو وحدات تحكم أو أجهزة كمبيوتر أخرى تشترك في نفس الشبكة مع Switch ، ويحد كل جهاز إضافي على شبكتك من مقدار السرعة التي يمكن للآخرين استخدامها، لذا إذا كان Switch الخاص بك هو الجهاز الوحيد المتصل، فسيحصل على أقصى سرعة ممكنة.