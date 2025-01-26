شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. اختلافات ومميزات بين iPhone 17 Air وiPhone SE 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يتميز iPhone 17 Air و iPhone SE 4 القادمين بنمط تصميم مشابه، وقد تسبب تسريب مؤخرًا في حدوث ارتباك حول تصميم iPhone الجديد، شارك التسريب صورة للوحة الخلفية، مدعيًا أنها iPhone 17، لقد كان يحتوي على وحدة على شكل حبة دواء، تحتوي على عدسة كاميرا واحدة.

ومن المتوقع أن تأتي بكلا الإصدارين، ومن المقرر إطلاق الهواتف هذا العام، في حين من المتوقع إطلاق iPhone SE 4 في أبريل، فقد يتم إطلاق iPhone 17 في سبتمبر مع بقية سلسلة iPhone 17، لقد قمنا بالفعل بتغطية التسريب، لكن السؤال لا يزال قائماً: هل هو iPhone 17 Air أم iPhone SE 4؟

iPhone 17 Air vs iPhone SE 4

أولاً، دعنا نتحدث عن التسريب ولماذا نعتقد أنه iPhone 17 Air، ذهب المخبر، ماجين بو، إلى X ونشر صورة للوحتين الخلفيتين، وقد علق على الصور بـ "iPhone 17"، ولكن من الواضح أن هذه الصور تنتمي إما إلى iPhone 17 Air أو iPhone SE 4، تُظهر الصورة أن هذا الهاتف القادم سيحتوي على عدسة كاميرا واحدة مع لوحة كاميرا مستطيلة في الأعلى، ويبدو أن الجانب الأيمن يحتوي على فلاش LED وفتحة ميكروفون صغيرة، الآن، انقسم الإنترنت.

نعتقد أن هذا التسريب يشير إلى اللوحة الخلفية لجهاز iPhone 17 Air، النقطة المشتركة الوحيدة هنا، بين كلا الهاتفين، هي عدسة الكاميرا الفردية، بخلاف ذلك، فإن نمط التصميم مشابه لما هو متوقع لسلسلة iPhone 17، ومع ذلك، فإن اللونين المزدوجين مفقودان، بالإضافة إلى هذه الرواية، يشير تسريب سابق أيضًا إلى أن iPhone SE 4 لن يتبع لغة التصميم هذه، كانت هناك شائعات تشير إلى أن iPhone SE 4 التالي سيتبنى تصميم iPhone 14.

ومع ذلك، يشاع أن iPhone SE 4 وiPhone 17 Air سيتشاركان بعض التفاصيل الإضافية، تقول الشائعة أن الهاتف سيكون له مواصفات كاميرا مماثلة، يُشاع أن iPhone 17 Air يتميز بتصميم مبسط، مع كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، والتي قد يحتوي عليها iPhone SE 4 أيضًا.

iPhone 17 Air: كل ما نعرفه

يُفترض أن iPhone 17 Air هو أنحف هاتف في عالم iPhone، وذلك بفضل سمكه الذي يبلغ 5،5 مم، إذا ثبتت صحة هذه الشائعة، فسوف يتفوق 17 Air على iPhone 6 (الأنحف في الوقت الحالي)، بالنسبة لهذا التصميم فائق النحافة، قد تقطع Apple بعض الحواف، بما في ذلك إزالة درج SIM المادي وعدسة كاميرا واحدة وبطارية أصغر.

يُشاع أن iPhone 17 Air يتميز بشاشة OLED مقاس 6،6 بوصة بتقنية ProMotion، مما يوفر معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز، إذا كان هذا صحيحًا، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تجلب فيها Apple تقنية ProMotion إلى طرزها غير Pro، مما قد يعيد تعريف معايير الهواتف الذكية متوسطة المدى.

من المتوقع أن يكون تصميم iPhone 17 Air مبسطًا، حيث يضم كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وهو ما يمثل انحرافًا عن أنظمة العدسة المزدوجة الموجودة في الطرز الحالية، يمكن أن يعزز هذا النهج البسيط المظهر النحيف للجهاز مع تحسين المساحة الداخلية، تحت الغطاء، قد يحتوي على شريحة A19 من Apple مقترنة بـ 8 جيجابايت.

مع هذه التحسينات، كان يُعتقد أن iPhone 17 Air قد يخترق الجيوب، لكن قد لا يكون الأمر كذلك، إذا كانت التقارير صحيحة، فإن جهاز Apple الجديد سيحل محل iPhone 17 Plus في التشكيلة، بسعر مماثل لسعر iPhone 16 Plus، والذي يبدأ من 899 دولارًا في الولايات المتحدة.

إطلاق iPhone SE 4 في أبريل

قد تعيد Apple تسمية تشكيلة iPhone SE الخاصة بها باسم iPhone 16e، وفقًا للشائعات الأخيرة، إذا كان هذا صحيحًا، فقد يشير هذا التغيير إلى تطور كبير في عروض Apple الصديقة للميزانية، والتي تتضمن ميزات رئيسية من سلسلة iPhone 16.

يُشاع أن iPhone SE 4، أو 16e، يتضمن العديد من الترقيات الجديرة بالملاحظة مقارنة بسابقه، أحد التحسينات الرئيسية هو الانتقال إلى شاشة OLED مقاس 6،06 بوصة، لتحل محل شاشة LCD مقاس 4،7 بوصة من الطراز السابق، يعد هذا الترقية بتجربة مشاهدة أكثر حيوية وعالية الجودة.

من المتوقع أن يتميز الجهاز بشريحة A18، مما يوفر دفعة كبيرة للأداء ويضيق الفجوة مع سلسلة iPhone 16 في قوة المعالجة، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، فقد يوفر تعدد مهام محسّن ودعمًا أفضل للميزات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

على صعيد التصوير الفوتوغرافي، قد يشهد iPhone SE 4 قفزة كبيرة بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، والتي قد تتطابق مع iPhone 16 في قدرات التصوير، إذا كان هذا صحيحًا، فإن هذا الترقية ستجلب التصوير الفوتوغرافي الرائد إلى تشكيلة iPhone بأسعار معقولة من Apple.