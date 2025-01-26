شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 400 هبوط ناجح: كيف تقود سبيس إكس ثورة إعادة استخدام الصواريخ الفضائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سبيس إكس إنجازًا كبيرًا خلال إطلاق 27 قمرًا صناعيًا من ستارلينك من كاليفورنيا في 21 يناير 2025، حيث شهدت المهمة، التي أجريت من قاعدة فاندنبرج الفضائية، عودة صاروخ فالكون 9 بنجاح لمرحلته الأولى إلى سفينة بدون طيار متمركزة في البحر، ويمثل هذا هبوط صاروخ مداري رقم 400 للشركة، وهو إنجاز يسلط الضوء على التقدم المحرز في تكنولوجيا رحلات الفضاء القابلة لإعادة الاستخدام.

فالكون 9 يقود إنجازات سبيس إكس في مجال إعادة الاستخدام

وفقًا لذلك، تم تحقيق غالبية هذه الهبوطات الـ 400 من خلال صاروخ فالكون 9، وكان هذا الحصان العامل محوريًا لمهام الشركة، حيث قامت العديد من المعززات برحلات متعددة، وتحمل إحدى المراحل الأولى لصاروخ فالكون 9 الرقم القياسي لـ 25 عملية إطلاق وهبوط، وكان التركيز على إعادة الاستخدام حجر الزاوية في نهج سبيس إكس للحد من التكاليف وزيادة وتيرة المهام الفضائية.

مساهمة فالكون هيفي في هذا الإنجاز

ساهمت فالكون هيفي القوية من سبيس إكس أيضًا في هذا الإنجاز، ويدمج تصميم فالكون هيفي ثلاثة معززات فالكون 9، مما يمكنها من تنفيذ ما يصل إلى ثلاث عمليات هبوط في مهمة واحدة، وعلى الرغم من أن الصاروخ طار 11 مرة فقط حتى الآن، إلا أنه لعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرات الشركة في مهام الرفع الثقيل.

تطوير ستارشيب والخطوات التالية

وفقًا للتقارير الصادرة عن space، في حين أن الإنجاز لم يشمل عمليات هبوط صاروخ ستارشيب من الجيل التالي من سبيس إكس، إلا أن التقدم المحرز في المركبة القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل كان جديرًا بالملاحظة، ويهدف نظام ستارشيب إلى دعم البعثات البشرية إلى القمر والمريخ وما بعدهما.

وأظهرت رحلات الاختبار الأخيرة إمكانات المركبة، على الرغم من أن التحديات لا تزال قائمة، وفي 16 يناير 2025، تم التقاط الصاروخ المعزز Super Heavy بنجاح بواسطة أذرع "عيدان الطعام" الخاصة ببرج الإطلاق، لكن المشكلات التي حدثت أثناء رحلة المرحلة العليا سلطت الضوء على مجالات التحسين.

يعكس هذا الإنجاز تركيز SpaceX على التكنولوجيا القابلة لإعادة الاستخدام، والتي تستمر في إعادة تعريف الاحتمالات في استكشاف الفضاء.