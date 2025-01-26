شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على أسرع تنزيل لألعاب Xbox.. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

سواء كنت قد حصلت على Xbox Series X أو Series S، يمكنك الحصول على أفضل ألعاب Xbox Series X بسهولة أكبر من أي وقت مضى بفضل Game Pass وشراء الألعاب رقميًا.

العقبة الوحيدة في الطريق هي أن جميع الألعاب الرائعة، وجميع ألعاب الفيديو القادمة، يتم تنزيلها بكميات كبيرة، وقد كنا جميعًا متحمسين للانتقال إلى اللعبة التالية على الفور فقط لندرك أنها ستستغرق ساعات للتنزيل.

إعطاء الأولوية للتنزيل الخاص بك

أثناء انتظارك لتنزيل لعبة، قد تغريك فكرة لعب لعبة متعددة اللاعبين أو بث برنامج أو فيلم، ولكن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى إبطاء عملية تنزيل اللعبة.

ولتنزيل لعبة بكفاءة، لا تريد فقط عدم استخدام وحدة التحكم الخاصة بك لأي شيء آخر، بل يجب عليك أيضًا إغلاق أي تطبيقات قيد التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتنزيل لعبة واحدة فقط في كل مرة، والمنطق هنا هو نفسه فكلما كان على وحدة التحكم الخاصة بك القيام بعدد أكبر من الألعاب في وقت واحد، كلما كانت أبطأ.

تقوية اتصالك

لا يمكنك فعل أي شيء بشأن سرعات الإنترنت المتاحة في منطقتك أو ضمن ميزانيتك، ولكن يمكنك القيام ببعض الأشياء للتأكد من أنك تحصل بالفعل على القوة الكاملة لما لديك.

أثناء تنزيل لعبة، أوقف تشغيل أي أجهزة أخرى متصلة بنفس الشبكة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، كلما زاد عدد الأجهزة المتصلة بنفس الشبكة، كلما كانت السرعات التي يحصل عليها كل جهاز أبطأ.

إذا كان جهاز Xbox الخاص بك هو الجهاز الوحيد المتصل، فسيحصل على الأولوية الكاملة وأسرع السرعات الممكنة.

على نحو مماثل، فإن استخدام اتصال إيثرنت عبر شبكة Wi-Fi سيعزز سرعاتك بشكل كبير، رغم أنه قد لا يكون ممكنًا في كل المواقف ، حتى نقل وحدة التحكم الخاصة بك إلى مكان أقرب من جهاز التوجيه لتقليل فقدان الإشارة قد يساعد إذا تمكنت من إدارته.

وإذا فشلت كل النصائح التي قدمناها، يمكنك محاولة إعادة تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة ما ، وإذا استمرت المشكلات، فقد ترغب في الاتصال بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة أكبر في اتصالك.



