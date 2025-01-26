شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تبدأ اختبار الإعلانات على Threads فى الولايات المتحدة واليابان والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة ميتا، إنها ستبدأ اختبار إطلاق إعلانات على منصتها للتواصل الاجتماعي Threads مع عدد قليل من العلامات التجارية في الولايات المتحدة واليابان، حيث وصل التطبيق إلى أكثر من 300 مليون مستخدم نشط شهريًا.

خلال الاختبارات المبكرة التي تبدأ اليوم ستظهر إعلانات الصور في موجز Threads الرئيسي، ويتم وضعها بين منشورات المحتوى لنسبة صغيرة من المستخدمين، حسبما قالت Meta في مدونة.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إنها ستراقب الاختبار عن كثب قبل توسيع نطاقه على نطاق واسع، مضيفة أن الشركات ستكون قادرة على توسيع حملات Meta الإعلانية الحالية إلى Threads.

وستبدأ Meta أيضًا في اختبار مرشح المخزون للإعلانات في Threads، والذي تم تمكينه من خلال الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمعلنين بالتحكم في مستوى حساسية المحتوى العضوي الذي تظهر إعلاناتهم بجواره.

كما قالت جاسمين إنبرج، المحللة الرئيسية في Emarketer، إن إطلاق إعلانات Threads بعد أسابيع فقط من تغيير أسلوب إدارة المحتوى في Meta من شأنه أن يثير حفيظة المعلنين، لكن التقلبات فى TikTok تحفز العلامات التجارية على البحث عن بدائل، ولن تفوت Meta فرصة إضافة Threads إلى المزيج".

وألغت شركة ميتا في وقت سابق من هذا الشهر برنامجها الأمريكي للتحقق من الحقائق على فيسبوك وإنستجرام وثريدز، وهي ثلاث من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم مع أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم.

وتم إطلاق Threads في يوليو 2023 كمنافس لـ X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، في محاولة لكسب مستخدمين من موقع التدوين المصغر الفعلي أثناء استحواذه الفوضوي على الملياردير إيلون ماسك.

وقالت سوزان لي، المديرة المالية لشركة Meta، في مكالمة بعد الأرباح في أكتوبر، إن الشركة لا تتوقع أن تكون Threads "محركًا ذا مغزى للإيرادات لعام 2025".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج في وقت سابق إن الشركة تخطط لإنفاق ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز موقف الشركة ضد منافسيها OpenAI وGoogle في السباق للهيمنة على التكنولوجيا.