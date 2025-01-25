تكنولوجيا: تسريب تفاصيل Asus ROG Phone 9 بأسعار منافسة قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ASUS لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة ROG Phone 9، التي تضم حاليًا إصدارين رئيسيين: الإصدار القياسي والإصدار الاحترافي.

ووفقًا لتقارير حديثة، قد تُضيف الشركة هاتفًا ثالثًا يحمل اسم “ROG Phone 9 FE”، وهو ما يُتوقع أن يكون خيارًا بأسعار معقولة داخل هذه التشكيلة.

على الرغم من أن ASUS لم تؤكد رسميًا وجود هذا الجهاز بعد، إلا أنه حصل بالفعل على اعتمادات في عدة دول. ووفقًا لتسريبات جديدة، تم الكشف عن بعض المواصفات المحتملة للجهاز، إلى جانب صور يُزعم أنها تُظهر تصميم ROG Phone 9 FE.

تشير التسريبات إلى أن الهاتف لن يعتمد على معالج Snapdragon 8 الأحدث الموجود في الإصدارات الأخرى من السلسلة. بدلاً من ذلك، سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من الجيل السابق، مما يجعله يُقدم أداءً مشابهًا لهاتف ROG Phone 8.

من المتوقع أن يتوفر الهاتف بذاكرة تخزين داخلية UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية (RAM) LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت.

ومن حيث الكاميرا، سيحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فستكون بدقة 32 ميجابكسل، وهو نفس إعداد الكاميرات الموجود في ROG Phone 8.

بالنسبة للشاشة، يُقال إن الهاتف سيأتي بشاشة FHD+ مقاس 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث 165 هرتز، مع إمكانية رفع المعدل إلى 185 هرتز باستخدام وضع Game Genie. ستتميز الشاشة بسطوع ذروة يبلغ 2500 نت، مع حماية من نوع Gorilla Glass Victus 2.

من ناحية التصميم، تُظهر الصور المسربة هاتفًا بتصميم مشابه لـ ROG Phone 8 Pro، مع وزن يبلغ حوالي 225 جرامًا وسمك 8.9 ملم. كما سيحتوي الهاتف على أدوات تحكم AirTrigger التي تُركز على تحسين تجربة الألعاب، وهي ميزة معروفة في هواتف ROG.

حتى الآن، لم تُعلن ASUS عن تفاصيل التوفر أو التسعير، لكن الجهاز يُتوقع أن يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز ألعاب مميز بسعر أكثر تنافسية.

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