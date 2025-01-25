تكنولوجيا: حروق خطيرة من ساعات Fitbit Ionic تُكلف جوجل 12 مليون دولار تعويضات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بين عامي 2018 و2020، تلقت جوجل (المالكة لعلامة Fitbit) تقارير عن 115 حالة تتعلق بارتفاع درجة حرارة بطارية ساعة Fitbit Ionic الذكية.

من بين هذه الحالات، تضمنت 78 تقريرًا عن إصابات حروق فعلية، بما في ذلك حالتين من الحروق من الدرجة الثالثة وأربع حالات من الدرجة الثانية. على الرغم من خطورة الموقف، لم تستدعِ الشركة المنتج إلا في مارس 2022، بعد فوات الأوان.

وفقًا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC)، عندما يحتوي المنتج على عيب يشكل خطرًا غير معقول للإصابة أو الوفاة الخطيرة، يتوجب على الشركة الإبلاغ عنه فورًا.

ومع ذلك، فشلت جوجل في الالتزام بهذه القاعدة، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 12.25 مليون دولار، وافقت الشركة على دفعها.

بالإضافة إلى الغرامة، تضمنت اتفاقية التسوية التزامًا من Fitbit بإجراء تدقيق داخلي لأنظمة وسياسات الامتثال، إلى جانب تقديم تقرير سنوي عن فعالية هذه السياسات والإجراءات.

اللافت أن هذا الإعلان جاء بعد يوم واحد فقط من إصدار جوجل إشعارًا للمستهلكين بشأن مخاطر إصابات محتملة (ولو نادرة) مرتبطة ببطاريات ساعات Fitbit Sense وFitbit Versa 3.

ومع ذلك، أكدت الشركة أن النماذج الأحدث، مثل Fitbit Sense 2 وFitbit Versa 4، خالية من هذه المشكلات. يُذكر أن هذه الإصدارات الأحدث متوفرة حاليًا بأسعار مخفضة على أمازون.

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