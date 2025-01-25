تكنولوجيا: إطلاق Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 بمعالج Intel Core i7 وذاكرة 16 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز بمواصفات قوية ضمن فئة أجهزة Chromebook، خاصة الطلاب وأولئك الذين لا يحتاجون إلى أداء متقدم جدًا من أجهزتهم. يتميز هذا الجهاز بأداء مميز مع الحفاظ على بساطة نظام ChromeOS.

تأتي النسخة الأساسية من Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 مزودة بمعالج Intel Core i7، مع ذاكرة LPDDR5x تصل إلى 16 جيجابايت. يبدأ التخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت من نوع eMMC، بينما يمكن ترقية الإصدارات الأعلى لتشمل ما يصل إلى 512 جيجابايت من نوع SSD. يدعم الجهاز تصميمًا 2 في 1 بفضل مفصلاته التي تدور بزاوية 360 درجة، مما يتيح استخدامه كحاسب محمول أو جهاز لوحي.

يتميز الجهاز ببنية متينة معتمدة بمعيار MIL-STD-810H، ويحتوي على لوحة مفاتيح مقاومة للانسكاب مع إضاءة خلفية. يحتوي على شاشة IPS بقياس 14 بوصة ودقة 1920 × 1200، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مزودة بمصراع خصوصية مدمج. كما يدعم الشاشة قلم Lenovo USI Pen 2، الذي يباع بشكل منفصل.

يُعتبر الجهاز خفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه أقل من 3.3 رطل، مما يجعله سهل الحمل. تعمل بطاريته بسعة 50 وات-ساعة على توفير عمر بطارية يصل إلى 11 ساعة.

كذلك، يوفر Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 مجموعة واسعة من المنافذ تشمل USB-A مزدوجًا، USB-C مزدوجًا، HDMI، وقارئ بطاقات microSD. يدعم الجهاز أيضًا أحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي، مثل Wi-Fi 7 وBluetooth 5.3.

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن السعر أو موعد التوفر. ومع ذلك، يُتوقع أن يكون الجهاز موجهًا للفئة الأعلى من أجهزة Chromebook. رغم ذلك، من المحتمل أن يبقى في متناول اليد بفضل الطبيعة الاقتصادية لأجهزة Chromebook بشكل عام.

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