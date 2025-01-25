تكنولوجيا: إطلاق شاشة ألعاب LG Ultragear 27G850A-B الجديدة مع إصدار عالمي قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت LG مؤخرًا شاشة Ultragear 27G850A-B في اليابان، حيث يتم بيعها هناك تحت اسم Ultragear 27G850A-B. وقد تم اكتشاف الشاشة مؤخرًا في مقطع فيديو مراجعة نُشر على موقع Bilibili في الصين.

وفي الوقت ذاته، كشفت LG Japan عن بعض المواصفات الخاصة بالشاشة، ولكن لم يتم بعد نشر تفاصيل التسعير أو المواصفات الكاملة للجهاز.

تظهر القائمة الأخيرة للبيع بالتجزئة أن شاشة Ultragear 27G850A-B تعتمد على لوحة IPS Nano التي تدعم دقة 4K بمعدل تحديث 240 هرتز بشكل افتراضي. كما يمكن للشاشة التبديل إلى وضع عرض 1080 بكسل، مما يضاعف معدل التحديث إلى 480 هرتز، تمامًا مثل شاشة Ultragear OLED 32GS95UE.

تأتي الشاشة بحجم 27 بوصة مع أوقات استجابة تبلغ 1 مللي ثانية من نوع GTG، إلى جانب نسبة تباين 2000:1، وسطوع HDR يصل إلى 750 نت، بالإضافة إلى سطوع 450 نت في وضع COMPACE COLLEATE COLLEAGE.

علاوةً على ذلك، تغطي الشاشة مساحة ألوان DCI-P3 بنسبة 99%، وتدعم شهادات VESA DisplayHDR 600، بالإضافة إلى AMD FreeSync Premium Pro و Nvidia G-Sync. وبفضل وجود منفذ DisplayPort 2.1 UHBR13.5، تعتمد الشاشة على تقنية ضغط دفق العرض (DSC) لتحقيق دقة 4K بمعدل 240 هرتز.

من الجدير بالذكر أن عرض تردد أعلى مثل UHBR20 سيكون ضروريًا لتحقيق 4K و240 هرتز غير مضغوط.

الشاشة متاحة حاليًا للطلب المسبق في اليابان بسعر 129,800 ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 833 دولارًا أمريكيًا. وعلى الرغم من أن LG لم تكشف بعد عن تفاصيل التوافر العالمي، إلا أنه يمكننا استنتاج الأسعار في أسواق أخرى بناءً على أسعار إصدارات UltraGear السابقة.

على سبيل المثال، شاشة LG Ultragear OLED 27GX790A تباع في الولايات المتحدة بسعر أقل بنسبة 13% مقارنة باليابان. بناءً على ذلك، من المتوقع أن يتراوح سعر Ultragear 27G850A-B في الأسواق العالمية، مثل الولايات المتحدة، بين 700 و750 دولارًا أمريكيًا، ولا يتجاوز 800 دولار.

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