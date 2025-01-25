أبرز ما جاء في مؤتمر سامسونج.. الذكاء الاصطناعي يسيطر على الإصدارات

معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، الذي يضمن سرعة استجابة عالية وأداءً مميزًا.

ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت، لتعزيز تعدد المهام وسلاسة الاستخدام.

دعم تشغيل منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة من سامسونج بكفاءة.



Galaxy S25 Ultra

ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، مع تحسينات كبيرة في الأداء.

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور طبيعية مذهلة.

تقنية ProScaler التي تعزز جودة الصور إلى دقة QHD+، مستوحاة من تكنولوجيا شاشات سامسونج الذكية.

قلم S Pen مدمج أصبح أخف وزنًا وأكثر سلاسة في الاستخدام.



كاميرا سلسلة S25

الدمام - شريف احمد - كشفت سامسونج خلال مؤتمرها السنوي "جالاكسي" عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية: Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus، حيث يجمع كلا الهاتفين بين الأداء القوي والتصميم الأنيق.وأعلنت الشركة أن سعر هاتف Galaxy S25 يبدأ من 800 دولار، بينما يبلغ سعر Galaxy S25 Plus حوالي 1000 دولار.تتميز هذه الأجهزة بمواصفات عالية الأداء، منها:كما يأتي التصميم الخارجي للهاتفين مستوحى من أناقة أجهزة iPhone، مع الحفاظ على بصمة سامسونج المميزة، بما في ذلك ترتيب الكاميرات الثلاث بشكل رأسي.أما هاتف Galaxy S25 Ultra، فقد استحوذ على اهتمام الجميع بفضل تقنياته المتطورة وتصميمه الفريد.وجاءت أبرز ميزاته كالتالي:يبدأ سعر Galaxy S25 Ultra من 1299 دولارًا للنسخة التي تضم 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين 256 جيجابايت.تؤكد سامسونج من خلال هذه الإصدارات التزامها بتقديم تقنيات متقدمة وتصاميم عصرية تلبي احتياجات المستخدمين.أحدثت سلسلة سامسونج Galaxy S25 ثورة في التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول بفضل محرك ProVisual المحدث الذي يوفر قدرات غير مسبوقة للكاميرا باستخدام الذكاء الاصطناعي.وقد تطور التعلم بالذكاء الاصطناعي لالتقاط التفاصيل المعقدة، من ملمس الشعر إلى اللمعان في العينين، مما يضيف حيوية حقيقية إلى كل لقطة.بفضل أداء AP المحسّن، تنتقل السلسلة بتصوير الليل إلى آفاق جديدة، مما يوفر صورًا ليلية أكثر وضوحًا.كما يتميز Galaxy S25 Ultra بأول كاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل في السلسلة، مما يوفر مجال رؤية واسعًا لالتقاط المناظر الطبيعية المذهلة واللقطات الجماعية.يعد إنشاء مقاطع الفيديو أمرًا مبتكرًا بنفس القدر بفضل أدوات تحرير الفيديو المعززة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، تعمل ميزة Audio Eraser على إزالة الأصوات المشتتة للانتباه من مقاطع الفيديو حتى يتمكن المستخدمون من التقاط لحظات خاصة بإتقان.