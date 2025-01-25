تكنولوجيا: أول نسخة تجريبية عامة من Android 16 أصبحت متاحة الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إصدار نسختين تجريبيتين للمطورين، بدأت جوجل رسميًا بطرح النسخة التجريبية العامة من Android 16. يتوفر الإصدار الجديد كتحديث OTA لأجهزة Google Pixel (بدءًا من Pixel 6 وما فوق) للمسجلين في برنامج Android Beta.

تُعتبر التطبيقات التكيفية واحدة من أبرز ميزات النسخة التجريبية العامة لـ Android 16، حيث تضمن جوجل أن التطبيقات تتكيف بشكل صحيح مع حجم الشاشة واتجاهها وعامل الشكل الخاص بالجهاز.

ووفقًا لبيان جوجل الصحفي، ستحتاج التطبيقات إلى دعم واجهات برمجة التطبيقات API من المستوى 36 لتشغيل النوافذ القابلة للتعديل على شاشات بعرض 600dp أو أكبر. كما لن يُسمح للمطورين بقفل أحجام معينة لنوافذ التطبيقات، مما يُتوقع أن يحسن تخطيطات التطبيقات على الأجهزة القابلة للطي.

من جهة أخرى، قدمت جوجل التحديثات الحية، وهي استجابة مباشرة لميزة الأنشطة الحية التي قدمتها أبل مع سلسلة iPhone 14 Pro. تشمل هذه إشعارات ديناميكية تعرض أنشطة مستمرة مثل التنقل، ومتابعة رحلات الركوب، وتسليم الطعام.

يتضمن النظام الجديد من جوجل قوالب إشعارات مصممة بعناية مع أيقونات قابلة للتخصيص، ومؤشرات تقدم واضحة، وحالات خاصة لكل نشاط. سامسونج تبنت أيضًا نهجًا مشابهًا في واجهة One UI 7 مع شريط Now الخاص بها.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم الإصدار التجريبي الجديد دعمًا أصليًا لبرنامج الترميز المتقدم للفيديو (AV1)، مما يوفر إمكانية تسجيل فيديو بجودة عالية تصل إلى 8K وبمعدل بت يصل إلى 2 جيجابت في الثانية.

كما أضافت جوجل تحسينات على الكاميرا مثل اكتشاف الوضع الليلي تلقائيًا، وتحسين النصوص الرأسية، بالإضافة إلى تحسينات شاملة في إمكانية الوصول.

من المتوقع أن تُطلق جوجل ما لا يقل عن ثلاث نسخ تجريبية من Android 16 قبل الإصدار النهائي للنظام، مع نسخة تجريبية رئيسية في الربع الثاني تتضمن واجهات برمجة تطبيقات جديدة، وإصدار بسيط في الربع الرابع لمعالجة الأخطاء.

وأكدت جوجل أن الإصدار النهائي من Android 16 سيصدر مبكرًا مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث من المتوقع إطلاقه رسميًا في شهر مارس المقبل.

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