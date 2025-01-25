تكنولوجيا: وظيفة التحقق من هوية جوجل تحمي حساباتك عند سرقة جهازك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، طرحت جوجل مجموعة من ميزات حماية السرقة لنظام اندرويد، مثل قفل الكشف عن السرقة، وقفل الجهاز دون اتصال، والقفل عن بُعد.

والآن، تقدم جوجل ميزة أمان جديدة تُعرف بـ “فحص الهوية”، والتي تهدف إلى حماية حساباتك الرقمية في حالة سرقة الجهاز.

تتطلب هذه الميزة مصادقة بيومترية لبعض إعدادات الجهاز عندما يكون الجهاز خارج موقع موثوق به. إذا خرج جهازك عن هذه المواقع المحددة، ستحتاج إلى استخدام بصمتك أو التعرف على الوجه لتأكيد هويتك.

يهدف هذا الإجراء إلى منع اللصوص من تغيير رمز PIN الخاص بالجهاز، أو تعطيل المصادقة البيومترية، أو إيقاف ميزة “العثور على جهازي”، أو الوصول إلى مفاتيح المرور، أو إعادة ضبط الجهاز.

تبدأ ميزة فحص الهوية في الوصول إلى هواتف بيكسل التي تعمل بنظام Android 15، بدءًا من Pixel 6 وما فوق. وستتوفر أيضًا قريبًا على أجهزة سامسونج التي تستخدم واجهة One UI 7، وذلك خلال الأسابيع القادمة.

كما أكدت جوجل أن الميزة ستصبح متاحة لأجهزة اندرويد من مختلف الشركات المصنعة (OEMs) لاحقًا هذا العام.

المصدر