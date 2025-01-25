تكنولوجيا: جميع هواتف iPhone 17 تأتي بنفس تصميم Dynamic Island الموجود في مجموعة iPhone 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد كان حجم Dynamic Island في سلسلة iPhone 17 محور جدل واسع مؤخرًا في دوائر الشائعات، وها نحن اليوم مع تفاصيل جديدة حول هذا الموضوع.

بحسب المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، ستأتي جميع طرازات iPhone 17 بـ Dynamic Island تكاد لا تشهد أي تغيير في الحجم مقارنةً بطرازات iPhone 16. يُعتبر Ming-Chi Kuo واحدًا من أبرز محللي سلسلة التوريد، إذ يشارك دائمًا توقعات دقيقة حول أجهزة iPhone المستقبلية.

في الفترة الماضية، انتشرت شائعات عن تقليص حجم الـ Dynamic Island في iPhone 17 Pro Max. ومع ذلك، يبدو أن هذه الفرضية لن تتحقق أو على الأقل ليس في هذا الجيل القادم من الأجهزة.

بالطبع، تبقى هذه المعلومات ضمن نطاق الشائعات غير المؤكدة، لذا يُفضل التعامل معها بحذر وانتظار التصريحات الرسمية.

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