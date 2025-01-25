شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باجيرا كيبلينجى.. تعرف على العنكبوت النباتى الوحيد فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

يوجد ما يقرب من 45 ألف نوع من العناكب فى العالم، وكلها من الحيوانات آكلة اللحوم، باستثناء واحد - باجيرا كيبلينجى، العنكبوت القافز المعروف بالتغذى على النباتات فقط، حيث يعيش باجيرا كيبلينجى فى غابات أمريكا الوسطى والمكسيك، ويبلغ طوله 5-6 مم فقط ويقضى معظم وقته على الأوراق القديمة لأشجار الأكاسيا، فى انتظار الفرصة لانتزاع وجبته المفضلة - أجسام بلتيان التى تنمو على أطراف أوراق الأكاسيا الصغيرة.

هناك مشكلة واحدة فقط، من أجل التهام وجبته المفضلة، تحتاج هذه العناكب القافزة الصغيرة إلى المرور عبر مجموعة من النمل العدوانى الذى يتغذى أيضا على أجسام بلتيان، وقطعها بسرعة بأنيابها، ثم الهروب إلى مكان آمن لتناولها، فأجسام العناكب بيلتيان غنية بالدهون والبروتينات، وهى مغذية للغاية للحشرات، ولكنها غير عادية للغاية بالنسبة للعناكب، والتى تعتبر الغالبية العظمى منها آكلة للحوم، وفقا لموقع oddity central.

قال البروفيسور روبرت كارى، من جامعة فيلانوفا بولاية بنسلفانيا، لـ"bbc نيوز": "المنافسة فى المناطق الاستوائية شرسة للغاية، لذا هناك دائما مزايا للقيام بما لا يفعله شخص آخر بالفعل، إنها عناكب قافزة، لذا فهى لا تبنى شبكات لالتقاط الطعام، لذا يتعين عليها اصطياد فريستها من خلال المطاردة، وأجسام العناكب بيلتيان لا تتحرك - إنها عالقة - لذا فهى مصدر غذائى يمكن التنبؤ به للغاية".



عناكب نباتية لا تأكل اللحوم

تم اكتشاف النظام الغذائى العاشب لعناكب باجيرا كيبلينجى لأول مرة فى كوستاريكا فى عام 2001 بواسطة إريك أولسن من جامعة برانديز، وتم تأكيده فى عام 2007 بواسطة كريستوفر ميهان، وهو طالب جامعى فى جامعة فيلانوفا، كان هذا اكتشافا غير عادى، حيث كان الخبراء يعرفون أن بعض أنواع العناكب تكمل نظامها الغذائى آكل اللحوم ببعض حبوب اللقاح أو الرحيق، لكن هذا العنكبوت القافز الصغير ذهب مباشرة إلى الخضروات، ولم يحاول إلا فى بعض الأحيان تناول بعض يرقات النمل.

فقط لأنه لا يصطاد الكائنات الحية الأخرى للحصول على قوته لا يعنى أن عناكب باجيرا كيبلينجى لديها الأمر بسهولة، فى كل مرة يلاحقون فيها جسما بلتيا، يتعين عليهم تجاوز النمل العدوانى الذى لديه علاقة تكافلية مع نباتات الأكاسيا، إنهم يوفرون الحماية، ويتجمعون لمهاجمة الغزاة، وفى المقابل، يحصلون على كل أجسام بلتيان الغنية بالبروتين لأنفسهم.

أوضح البروفيسور كارى: "تعيش العناكب على النباتات - ولكن بعيدا على أطراف الأوراق القديمة، حيث لا يقضى النمل الكثير من الوقت، لأنه لا يوجد أى طعام على تلك الأوراق.. وينتظرون فتحة - يراقبون النمل يتحرك، ويراقبون للتأكد من عدم وجود أى نمل فى المنطقة المحلية التى يلاحقونها.. ثم ينطلقون ويأخذون طعامهم ويضعوه فى أفواههم ويهربون".

باجيرا كيبلينجى العنكبوت النباتى الوحيد فى العالم، ليس الحالة الغريبة الوحيدة الموجود في العالم، فهناك ذبابة البترول وهى الحشرة الوحيدة التى تنمو فى النفط الخام؟ وخنفساء العقرب الحشرة الوحيدة القادرة على تلقيح السموم من خلال قرون الاستشعار الخاصة بها.