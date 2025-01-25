شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. صناعة بمليارات الدولارات فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ChatGPT و Gemini ليست مجرد تطبيقات رائجة - بل إنها صناعة بمليارات الدولارات في عام 2024، لذا توجهت الشركات المصنعة للهواتف المحمولة لدمج مزايا الـ Ai، لهواتفهم كسلسلة Google Pixel 9، وسلسلة iPhone 16 من Apple.

إنفاق المستهلكين على التطبيقات سجل 150 مليار دولار في 2024

وكان الذكاء الاصطناعي التوليدي محركًا ضخمًا وراء الارتفاع الكبير في إنفاق المستهلكين على التطبيقات، والذي بلغ إجماليًا عالميًا 150 مليار دولار في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 13٪ عن العام السابق، وفقًا لأحدث تقرير عن حالة الهاتف المحمول.

كما ارتفع الإنفاق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Gemini وDubao من ByteDance بشكل كبير، حيث قفز من 455 مليون دولار في عام 2023 إلى ما يقرب من 1.3 مليار دولار في هذه الفئة في عام 2024.

وبحلول نهاية عام 2024، أطلقت بعض أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا - Google مع Gemini، وByteDance مع Doubao، وMicrosoft مع Copilot ، روبوتات الدردشة الخاصة بها، وقد أدى هذا إلى زيادة هائلة بنسبة 119% على أساس سنوي في تنزيلات روبوتات الدردشة في الربع الرابع من عام 2024، وتبعتها عن كثب مولدات الفن بالذكاء الاصطناعي، حيث وصلت إلى 85 مليون عملية تنزيل، مما يمثل زيادة بنسبة 21% عن العام السابق.

ChatGPT يحتل المركز الأول بمايقرب من 40% من الانفاق الاستهلاكي العالمي

ومع ذلك، يحتل ChatGPT المركز الأول، حيث يسيطر على ما يقرب من 40% من الإنفاق الاستهلاكي العالمي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ويستحوذ على 23% من جميع التنزيلات في عام 2024.

الولايات المتحدة تهيمن على سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي

في عام 2024، هيمنت الولايات المتحدة على سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث حققت 45% من الإيرادات العالمية، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، حيث تساهم بنحو 4% من الإجمالي، مع ادعاء ألمانيا واليابان وكندا بنسبة 3% من الحصة.

لم يعد الذكاء الاصطناعي يسيطر على برامج الدردشة ومولدات الفن فحسب - بل إنه ينتشر عبر جميع أنواع التطبيقات، وفي العامين الماضيين، أضافت 15 فئة من التطبيقات مصطلحات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى أسمائها أو أوصافها.

ويشمل ذلك مجالات شائعة مثل الإنتاجية والصور والفيديو والتعليم، ولكنه يمتد أيضًا إلى فئات غير متوقعة مثل نمط الحياة والتمويل والموسيقى والتسوق.

وعلاوة على ذلك، في حين أشعلت نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل GPT-4o بعض القفزات الكبيرة في الإيرادات، في ظل الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ثابتًا طوال العام.

وفي المجمل، قضى المستهلكون ما يقرب من 7.7 مليار ساعة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عام 2024، وشهدت التطبيقات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي في عنوانها 17 مليار عملية تنزيل