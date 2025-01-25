شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن تحسينات جديدة في خدمة Circle to Search والان مع تفاصيل الخبر

تعد Circle to Search واحدة من أحدث ابتكارات برامج جوجل، وسرعان ما أصبحت الميزة المفضلة لدى العديد من مستخدمي الهواتف الذكية، فإن Circle to Search هي طريقة جديدة للبحث عن أي شيء على هاتف يعمل بنظام Android دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات، يمكن فقط بإيماءة بسيطة للمستخدمين الآن تحديد ما يريدون البحث عنه من خلال وضع دائرة أو تمييز أو كتابة أو الضغط، والحصول على المعلومات في لحظة.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، تم إطلاق Circle to Search في الأصل على سلسلة Pixel 8 وPixel 8 Pro، وهي متاحة الآن على المزيد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.

كما أنه نظرًا لأن Circle to Search يبدو أنه تم تبنيه بنجاح من كل شركة تصنيع هواتف رئيسية تقريبًا، فقد قررت جوجل الاستمرار في تحسين الميزة.

هناك تحديثين لـ Circle to Search، مما يجعل العثور على المعلومات على هاتفك أسهل، أولاً، أعلنت جوجل أنها توسع نطاق AI Overviews لتشمل المزيد من أنواع نتائج البحث المرئية للأماكن والصور الرائجة والأشياء الفريدة.

وتُسهِّل ميزة AI Overviews in Search، وهي ميزة أطلقتها جوجل في مايو 2024، على المستخدمين العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها واكتشاف المواقع ذات الصلة عبر الويب.

صُممت ميزة AI Overviews خصيصًا لتقديم إجابات للأسئلة المعقدة، ولهذا السبب فهي مدعومة بقدرات التفكير متعدد الخطوات لنموذج Gemini المخصص من جوجل.

كانت ميزة AI Overviews متاحة في الأصل في الولايات المتحدة فقط، وتم طرحها في أكثر من 100 دولة في أكتوبر 2024.

أما التحسين الثاني المهم القادم إلى Circle to Search أكثر فائدة من الأول، حيث أعلنت جوجل أن Circle to Search يمكنه الآن التعرف على الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين URL التي تظهر على الشاشة، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ إجراء بنقرة واحدة.

يتم الآن طرح كلا التحسينين في Circle to Search للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، لذلك إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android يدعم هذه الميزة، فربما يمكنك التحقق من ذلك بالفعل.

