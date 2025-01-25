شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق مايكروسوفت جهاز Surface Pro و Surface Laptop بتصميم أصغر حجمًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت Microsoft أول أجهزة Surface التي تعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon X منذ عدة أشهر، والآن تذهب التوقعات بأن الأجهزة التالية قد تظهر لأول مرة في هذا الربيع.

ويسرد تقرير من Windows Central الشائعات التي انتشرت منذ عام 2023 ، مستشهدًا بمصادر تقول إن إصدارات جديدة من Surface Laptop وSurface Pro 2-in-1 قيد العمل، بشاشات بحجم 11 إلى 12 بوصة، ونظام Windows on Arm، وتصميمات أخف وزناً ولكنها لا تزال الأفضل من حيث القوة.

وحددت Microsoft بالفعل حدثًا "رئيسيًا" لـ Surface for Business في الأسبوع المقبل، وهناك توقعات إصدارات من أجهزة Surface Laptop 7 و Surface Pro 11 CoPilot Plus الحالية التي تحتوي على شرائح Lunar Lake من Intel والموجهة لعملاء الأعمال.

ووفقًا لـ Windows Central، من غير الواضح أين قد يتم إطلاق هذه الأجهزة الأصغر حجمًا، لكنها ستحتوي على شرائح أرخص، مثل Snapdragon X Plus أو ربما Snapdragon X الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر في CES ، للحفاظ على الأسعار في نطاق 800 دولار - 900 دولار.

وعندما قامت Microsoft بتحديث تشكيلة Surface Laptop Go الخاصة بها بجيل ثالث في عام 2023، زعم البعض بأنه ليس السعر المطلوب ، لكن عمر البطارية والأداء الذي تدعمه أجهزة Qualcomm قد يغيران الأمور للحصول على بديل جديد.

ويُوصف Surface Pro الأصغر بأنه منافس لجهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة من Apple ، ومع ذلك أفاد موقع Windows Central أنه من غير الواضح ما إذا كان من المقرر أن يحل محل سلسلة Surface Go القديمة، والتي تم تحديثها آخر مرة بجهاز Surface Go 4 المخصص للأعمال .