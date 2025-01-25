شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة "News Brief" التجريبية لـ Google TV والان مع تفاصيل الخبر

تُطلق جوجل ميزات تجريبية للعديد من تطبيقاتها وخدماتها بشكل متكرر للغاية، إنها طريقة سهلة لاختبار الميزات الجديدة قبل إتاحتها للجميع وتتيح للعملاء تقديم ملاحظات حول الميزات المتاحة فقط لمستخدمين محددين.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن أحدث خدمة تحصل على ميزة تجريبية هي Google TV، وتسمى الميزة الجديدة "News Briefs" وهي متوفرة فقط في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

قد يبدأ بعض المستخدمين في الولايات المتحدة في رؤية هذه الميزة الجديدة تظهر على صفحة "For You" الخاصة بهم.

كما أنه من خلال "News Briefs"، يتم تزويد مستخدمي Google TV بنظرة عامة موجزة وسردية ومقاطع فيديو ذات صلة بأهم القصص الإخبارية.

يتم تشغيل News Briefs بواسطة نماذج Gemini والتقييم البشري لتقديم نظرة عامة على أهم القصص الإخبارية، وعرض مقاطع فيديو YouTube ذات الصلة من مصادر أخبار موثوقة للمستخدمين لمعرفة المزيد.

كما توضح جوجل أن "News Briefs" سيتم تحديثها بأهم القصص على مدار اليوم، مما يسمح للمستخدمين بمواكبة أحدث الأخبار.