شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو Pixel 4a يستعدون لمقاضاة جوجل بعد تراجع أداء البطارية لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل عن تحديث مفاجئ لهاتف Pixel 4a، حيث أبلغت الشركة المستخدمين أن التحديث سيعالج استقرار أداء البطارية وحذرت أيضًا من أنه قد يقلل من عمر البطارية، ويشعر المستخدمون الغاضبون بعدما تضررعمر بطاريتهم أكثر مما توقعوا.

وجاءت تعليقات المستخدمين الغاضبين على مواقع التواصل، "هذه عملية احتيال شبه كاملة جعلت هاتفي غير صالح للاستخدام، حتى الآن كنت أرغب في الترقية من 4a إلى 9a القادم.. لن يحدث ذلك بعد هذا.. آمل أن تتم مقاضاتهم بسبب هذا."

على الرغم من أن جوجل أخبرت المستخدمين بالفعل أن هواتفهم ستدوم لفترة أقصر بين الشحنات، إلا أن معظم المستخدمين لم يتوقعوا أن يؤدي التحديث إلى إتلاف عمر البطارية.

وفقًا للمستخدمين المتأثرين، فإن وحدات Pixel 4a الخاصة بهم غير قابلة للاستخدام تقريبًا بعد التحديث، بينما كانت تدوم يومًا واحدًا قبل ذلك.

كما اتهم البعض جوجل بالتضليل، حيث قالت الشركة إن التحديث سيحسن استقرار أداء بطارية Pixel 4a.

يحاول بعض المستخدمين منع هواتفهم من تنزيل التحديث، وأوصى آخرون بالترقية إلى Android 12 لعكس التغييرات.

توقعت جوجل هذا التفاعل وعرضت إما استبدال البطارية مجانًا أو منح رصيد بقيمة 100 دولار لشراء هاتف Pixel جديد.