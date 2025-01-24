شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفصال المذنب C/2024 G3 بسبب الإجهاد الحراري الناتج من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نقلاً عن مصور الفلك المجري ليونيل ماجزيك على موقع Spaceweather.com، عن انفصال المذنب C/2024 G3 بشكل كبير، بينما يظهر ذيله خطًا ساطعًا يُعرف باسم "الدفق"، حيث تشير هذه الملاحظات، التي أجريت بين 18 و20 يناير في تشيلي، إلى أن الغاز والغبار قد يهربان من المذنب من خلال الشقوق الجديدة في نواته.

وأشار موقع Spaceweather.com، إلى أن هذا الخفوت المفاجئ وتطور التيارات يشيران إلى أن الإجهاد الحراري الناجم عن لقاء المذنب الأخير بالشمس ربما أضعف بنيته.

ومن جانبه علق ريتشارد مايلز، خبير المذنبات في الجمعية الفلكية البريطانية، بأن الملاحظات المبكرة بعد الحضيض الشمسي لم تظهر أي علامات على حدوث ضرر، ومع ذلك، فإن النتائج الأخيرة قد تعني تغييرات في سلامته البنيوية، على الرغم من أن التنبؤ بسلوك المذنب لا يزال يشكل تحديًا.

واقترح نيكولاس ليفودوكس، عالم الفلك الهواة، أن سطوع المذنب قد يتقلب بسبب موقعه بالنسبة للشمس، لكن هذا التفسير لا يأخذ في الاعتبار التيارات المرصودة.

وقد يكشف أول ظهور لمرصد روبين في عام 2025 عن مذنبات مظلمة مخفية في الفضاء، حيث يحدث تفكك المذنبات عندما يتسبب الإشعاع الشمسي في إطلاق الغازات وتشققات في النواة.

وفي حين أن المذنب C/2024 G3 ربما تعرض لأضرار أثناء اقترابه من الشمس، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من المراقبة لتأكيد مصيره، ويواصل العلماء مراقبة تقدمه، سعياً إلى توضيح ما إذا كان الجسم الجليدي سيظل سليماً أم سيتناثر إلى شظايا أثناء رحلته عائداً إلى الأطراف الخارجية للنظام الشمسي.