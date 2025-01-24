شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تضطر إلى الترويج للتطبيقات المدعومة من الدولة على iPhone فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

تظل الهند أكبر فرصة لسوق أبل بعد الصين، ومع ذلك، فإن تنمية الأعمال في الهند تتطلب دائمًا بعض التنازلات مع الحكومة المحلية، ففي عام 2019، كان الاستثمار الصغير بقيمة مليار دولار هو الذي ساعد في فتح صادرات iPhone من الهند، والآن ضغطت الهند على أبل لوضع متجر التطبيقات المدعوم من الحكومة على iPhone.

وفقًا لتقرير جديد من بلومبرج، فإن الهند طلبت من أبل وجوجل تقديم متجر تطبيقات Gov.in على iOS وAndroid.

تسرد الهند بالفعل تطبيقاتها المدعومة من الدولة على متجر تطبيقات أبل على iPhone، لكن ورد أنها تريد أن يكون سوق التطبيقات الخاص بها متاحًا بشكل أكثر مركزية.

استدعت وزارة التكنولوجيا في البلاد مسؤولين تنفيذيين من أبل وجوجل ومصنعي الهواتف الذكية الآخرين الشهر الماضي لطلب توفير وصول مباشر للهنود إلى مجموعة تطبيقات الحكومة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

طلب المسؤولون من شركات التكنولوجيا جعل متجر تطبيقات GOV.in المدعوم من الدولة متاحًا في أسواقها، بما في ذلك في متاجر أبل وأندرويد، وفقًا لما ذكره الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن المحادثات لم تُعلن بعد.

لا تسمح أبل بمتاجر التطبيقات داخل متجر التطبيقات الخاص بها، ولا تتوفر أسواق الطرف الثالث إلا حيثما يكون ذلك مطلوبًا قانونًا، لهذا السبب، قد يتطلب الطلب اتخاذ إجراء قانوني نيابة عن الهند حتى تمتثل أبل للطلب.