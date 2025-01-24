شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار iOS 18.4 التجريبى قادم قريبًا.. إليك موعد وصوله والان مع تفاصيل الخبر

تختتم شركة أبل دورة iOS 18.3 التجريبية، وهذا يعني أن iOS 18.4 beta 1 قادم قريبًا، فمن المفترض أن يصل iOS 18.4 beta 1 بعد وقت قصير من إطلاق iOS 18.3.

تتبع إصدارات البرامج في أبل جدولًا يمكن التنبؤ به إلى حد ما، مع بعض الاختلافات الطفيفة العرضية، وبشكل عام، فإن ماضي أبل الأخير هو مؤشر جيد لما يمكن توقعه من الشركة في الوقت الحاضر، فمن المقرر إطلاق iOS 18.3 للجمهور، ربما حوالي يوم الاثنين 27 يناير.



هذا يعني أن iOS 18.4 beta 1 من المفترض أن يصل بعد ذلك بوقت قصير، ربما يوم الثلاثاء 28 يناير أو في وقت لاحق من نفس الأسبوع.

2024

• إطلاق iOS 17.3: الإثنين 22 يناير

• iOS 17.4 beta 1: الخميس 25 يناير

2023

• إطلاق iOS 16.3: الإثنين 23 يناير

• iOS 16.4 beta 1: الخميس 16 فبراير

2022

• إطلاق iOS 15.3: الأربعاء 26 يناير

• iOS 15.4 beta 1: الخميس 27 يناير

تُصدر أبل إصدارها التجريبي الجديد بعد وقت قصير جدًا من إطلاق الإصدار السابق، وينطبق هذا النمط ليس فقط على هذه التحديثات المرقمة المحددة، ولكن أيضًا على برامج أبل بشكل عام.

إذا تكرر هذا النمط القياسي مرة أخرى، فمن المحتمل أن يكون هناك إصدار تجريبي من iOS 18.4 في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

ومع ذلك، فإن عام 2023 هو استثناء فريد يُظهر أن أي شيء ممكن، فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة أبل بالفعل أن iOS 18.4 سيُطرح للجمهور في أبريل، ونتيجة لذلك، قد يبدو الإصدار التجريبي الذي يبدأ في أواخر يناير مبكرًا بعض الشيء.

من ناحية أخرى، أظهرت شركة أبل أنها تريد الحصول على أكبر قدر ممكن من وقت الاختبار التجريبي لإصدارات الذكاء الاصطناعي الكبيرة، ومن المتوقع أن يحتوي iOS 18.4 على ميزات Apple Intelligence الجديدة.



