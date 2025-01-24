شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيف تستعيد كلمات المرور لشبكات الواى فاى بأجهزة أندرويد وآيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد ينسى بعض المستخدمين كلمات المرور الخاصة بشبكات الـ Wi-Fi، خاصة عند توصيل أجهزة جديدة أو مشاركة الوصول مع الضيوف، لكن هناك طرق مباشرة لاستعادة كلمة مرور WiFi الخاصة بك.

وفي هذه السطور، نرصد لك، كيفية التعرف على كيفية التحقق من كلمة مرور شبكة Wi-Fi الخاصة بك على أنظمة Android وiOS وWindows وmacOS، على النحو الآتي خطوة بخطوة:

تختلف الطريقة على أجهزة Android، بشأن التحقق من كلمة مرور WiFi وفقًا لإصدار نظام التشغيل الذي تستخدمه.

إليك كيفية العثور عليه، لنظام التشغيل أندرويد 10 وما فوق:

1. افتح تطبيق الإعدادات. اضغط على الشبكة والإنترنت. 2.حدد الإنترنت وحدد موقع شبكة WiFi المتصلة.

3. اضغط على أيقونة الترس بجوار اسم الشبكة.

4. اضغط على زر المشاركة (يظهر هذا كرمز رمز الاستجابة السريعة).

5.قم بالمصادقة باستخدام رمز إلغاء القفل الخاص بجهازك أو القياسات الحيوية إذا طُلب منك ذلك.

6. ستظهر كلمة مرور WiFi أسفل رمز الاستجابة السريعة.



كيفية التحقق من كلمة مرور WiFi على iOS :

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك اضغط على Wi-Fi لعرض قائمة الشبكات المتاحة.

2.ابحث عن شبكة WiFi التي تتصل بها حاليًا وانقر على أيقونة "i" (رمز المعلومات) المجاورة لها.

3.اضغط على حقل كلمة المرور. سيُطلب منك المصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز المرور الخاص بجهازك. بمجرد المصادقة، سيتم عرض كلمة المرور.

4. يمكنك الضغط على "نسخ" لمشاركتها مع الآخرين أو كتابتها.

أما عن كيفية التحقق من كلمة مرور WiFi على نظام التشغيل Windows، فإنه يسهل Windows استرداد كلمات مرور WiFi المحفوظة باستخدام هذه الطرق:

1. استخدام لوحة التحكم: افتح لوحة التحكم وانتقل إلى مركز الشبكة والمشاركة.

2.انقر على اسم اتصال WiFi النشط الخاص بك. في النافذة الجديدة، حدد خصائص الاتصال اللاسلكي.

3.قم بالتبديل إلى علامة التبويب الأمان.

4.حدد المربع المسمى إظهار الأحرف للكشف عن كلمة المرور.