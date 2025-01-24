شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل "خناقة" إيلون ماسك وسام ألتمان بسبب Stargate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقاتل الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان على X حول Stargate، مشروع البنية التحتية الضخم لبناء مراكز بيانات لـ OpenAI في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

Stargateو، التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ستحول ما يصل إلى 500 مليار دولار من المستثمرين بما في ذلك SoftBank وصندوق الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي MGX إلى مراكز البيانات لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي في OpenAI.

وقد تعهد الشركاء في Stargate في البداية بمبلغ 100 مليار دولار، حيث يتم تخصيص بعضها لمركز بيانات قيد الإنشاء في أبيلين بولاية تكساس.

كما يدعي إيلون ماسك، أن Stargate لا تملك الأموال التي تقول إنها تمتلكها، كما كتب " ماسك " في سلسلة من المنشورات على موقع X يوم الثلاثاء: "إنهم لا يملكون المال فعليًا"، فقد حصلت SoftBank على تأمين أقل بكثير من 10 مليارات دولار، وبعد ساعات، وفي رده على منشور ينتقد ألتمان، قال ماسك: "سام محتال".

في حين رد "ألتمان" على " ماسك " في منشور X ، بأن سوفت بنك كان يعاني من نقص رأس المال، وفي منشور منفصل، قال ألتمان عن ماسك: "أنا أحترم حقًا إنجازاتك وأعتقد أنك رجل الأعمال الأكثر إلهامًا في عصرنا"، لكنه وأضاف لاحقًا: "لا أعتقد أن ماسك شخص لطيف أو يعاملنا بشكل عادل"

ويرأس ماسك إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وهي لجنة استشارية حكومية أمريكية توصي بتخفيضات كبيرة للوكالات الفيدرالية، حيث تم الإعلان عن DOGE لأول مرة في العام الماضي، وأصبحت أكثر رسمية يوم الاثنين الماضي، بموجب الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب - لكن اللجنة تواجه سلسلة من التحديات القانونية.

واشار التقرير إلى ان xAI، مثل OpenAI، متعطشة للبنية التحتية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وتشير التقديرات إلى أن شركة ماسك أنفقت 12 مليار دولار على مركز بياناتها الوحيد في ممفيس، ويمكن أن تنفق مليارات أخرى على تحديث المنشأة.