شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موعد ظهور iPhone SE 4.. لأول مرة يأتى مزود بمجموعة شرائح A18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التوقعات إلى أن موعد إطلاق iPhone SE 4 في أسواق متعددة، سيكون في وقت لاحق من هذا العام كخليفة للجيل الثالث من iPhone SE الذى وصل في عام 2022.

وقد ظهرت العديد من التفاصيل المسربة حول الهاتف المزعوم، بما في ذلك تصميمه ومجموعة الشرائح والجدول الزمني المحتمل للإطلاق، عبر الإنترنت.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، تسربت تفاصيل المعالج الموجود على الهاتف الذكي مرة أخرى، إلى جانب مجموعة الشرائح المحتملة في الجيل الحادي عشر من iPad (أو iPad 11).

ومن المتوقع أن يشتمل الجيل القادم من أجهزة iPad على ترقيات للإصدارات الحالية من طرازي iPad Air وPro.

وقد سبق أن تم توقع أن يتم تشغيل جهاز iPhone SE 4 المشاع بواسطة مجموعة شرائح A18 Bionic داخلية مع دعم يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ومن المتوقع أن يدعم Face ID بالإضافة إلى ميزات Apple Intelligence.



وادعى تقرير MacRumors الأخير نقلاً عن حساب X خاص أن الهاتف المزعوم من Apple سيحصل على الأرجح على معالج يحمل المعرف T8140، حيث يتم استخدام هذا المعرف في كل من شرائح A18 و A18 Pro، ولكن بالنظر إلى أن iPhone SE 4 هو جهاز منخفض التكلفة نسبيًا، فمن المرجح أنه سيحصل على شريحة A18 ذات الأسعار المنخفضة .

وتشير MacRumors في تقرير، أنه من المتوقع أن يحتوي جهاز iPad 11 المشاع على معالج بالمعرف T8120، والذي يتوافق مع مجموعة شرائح A16، فقد تم العثور على SoC في أجهزة iPhone من الجيل الأقدم بما في ذلك iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max وiPhone 15 وiPhone 15 Plus.

في وقت سابق، اقترح مارك جورمان من بلومبرج أن جهاز iPad (الجيل الحادي عشر) سيتم شحنه مزودًا بميزات Apple Intelligence، متوقعاً أن طرازات iPad 11 يمكن أن تحمل شرائح A17 Pro SoCs من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، ومع ذلك، فإن مجموعة شرائح A16 المُشاع عنها لا تقدم دعمًا لمجموعة الذكاء الاصطناعي (AI) على طرازات iPhone الحالية من Apple.