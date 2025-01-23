شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل ChatGPT.. تطبيق الدردشة لا يعمل وغير متصل بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

أصبح تطبيق ChatGPT غير متصل بالإنترنت، مما يجعل المستخدمين غير قادرين على التحدث إلى تطبيق الدردشة AI، حيث رأى زوار الموقع صفحة خطأ بدلاً من خيارات الدردشة المعتادة، كما بدا أن التطبيقات الرسمية والتكاملات الأخرى مع ChatGPT معطلة.

قالت صفحة الحالة الرسمية لشركة OpenAI، التي تصنع الخدمة، إنها كانت تشهد "معدلات خطأ مرتفعة" وأنها كانت تحقق في المشكلة.

شهد موقع تتبع Down Detector زيادة هائلة في الشكاوى حول المشكلات، ويعني التوقيت أن العديد من الأشخاص لجأوا إلى منصات أخرى للشكوى من أنهم لم يتمكنوا من استخدام أداة كانت أساسية لعملهم أو دراستهم.

كتب أحد المستخدمين على X، "لقد توقف تطبيق ChatGPT في منتصف يوم العمل، أنا على وشك أن أطرد من العمل، صلوا من أجلي"، إلى جانب شكاوى أخرى من أشخاص قالوا إنهم كانوا في منتصف الترميز أو كتابة المقالات والآن عليهم القيام بالعمل بأنفسهم.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان في أواخر العام الماضي أن ChatGPT لديه الآن أكثر من 300 مليون شخص يستخدمونه كل أسبوع، وقال إن المستخدمين يرسلون أكثر من مليار رسالة يوميًا إلى النظام.

تم إطلاق التطبيق في البداية في عام 2022، وسرعان ما أصبح أسرع إطلاق نموًا على الإطلاق.

ومنذ ذلك الحين، أضافت OpenAI ميزات وأنظمة جديدة بالإضافة إلى السعي إلى تحقيق الدخل منها من خلال الوصول المدفوع إلى إمكانات أفضل.

تم دمج ChatGPT أيضًا في مجموعة من الأنظمة الأخرى من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به، وتقول OpenAI إن أكثر من 1.3 مليون مطور قاموا بالبناء على النظام في الولايات المتحدة، ويبدو أن الانقطاع أدى أيضًا إلى إيقاف عمليات التكامل مع جهات خارجية.