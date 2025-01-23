شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلثه مضاء.. تعرف على مرحلة القمر فى مساء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 24 يومًا، وهو مضاء بنسبة 31% في مرحلة الهلال المتناقص من دورته القمرية، حيث تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي، وتعد هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، حيث يكون البدر أكثر مراحله إبهارًا.



ستكون المرحلة القمرية التالية هي "القمر الجديد"، وسيحدث يوم الأربعاء 29 يناير، حيث إن القمر الجديد هو ما يسمى "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضاء من القمر يواجه بعيدًا عن الأرض، باتجاه الشمس.



في بعض الأحيان، يتسبب مدار القمر الذى يقع مباشرة بين الأرض والشمس في كسوف الشمس، ولكن لأن مدار القمر مائل بالنسبة للأرض، فإن هذا المحاذاة لا تحدث كل شهر.