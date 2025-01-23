شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار تجريبى لـ Xbox لدعم كميات هائلة من وحدات التخزين الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت Xbox تحديثًا تجريبيًا جديدًا للبرنامج اليوم للمستخدمين في حلقة Alpha Skip-Ahead والذي يمكّن أنظمة Series X وS من دعم محركات الأقراص الصلبة الخارجية الأكبر حجمًا، في السابق كان بإمكان Xbox دعم ما يصل إلى 16 تيرابايت فقط من المساحة على محرك أقراص متصل بمنفذ USB واحد.

مع التحديث الجديد، يمكن لأنظمة Xbox الآن تقسيم الأقراص الصلبة التي تزيد سعتها عن 16 تيرابايت إلى أجزاء لاستخدام مساحة التخزين المادية بالكامل ، ويمكن الآن تنسيق قرص صلب واحد بسعة 24 تيرابايت إلى أقسام متعددة (أكبرها لا يزال 16 تيرابايت) حتى تتمكن من أرشفة المزيد من الألعاب والتطبيقات والوسائط أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم بالفعل قرصًا ثابتًا أكبر من 16 تيرابايت مع Xbox، تقول الشركة إنه يتعين عليك مسحه أولاً للاستفادة الكاملة:

لن تتأثر محركات الأقراص التي تزيد سعتها عن 16 تيرابايت والتي تم تنسيقها بالفعل بهذا التغيير وسوف تحتاج إلى إعادة التنسيق للاستفادة من الدعم المحدث لمحركات الأقراص الأكبر حجمًا.

على الرغم من أنه لا يزال من غير الممكن تشغيل ألعاب الجيل الحالي مباشرة من محرك أقراص خارجي، فقد يكون من المفيد عمل نسخة احتياطية لجميع عمليات التثبيت الخاصة بك على أي حال، أو الألعاب المصممة للأنظمة الأقدم.

ولن تحتاج إلى إعادة تنزيل عناوين كاملة مثل Call of Duty: Black Ops 6 التي يزيد حجمها عن 300 جيجابايت باستخدام اتصال بالإنترنت عندما تشعر بالرغبة في لعبها مرة أخرى بعد فترة انقطاع، إلا إذا كانت بحاجة إلى تحديث كبير بنفس القدر.

كما تقوم Xbox بإصدار تحديث يتيح مؤشرات جودة الشبكة الجديدة لجلسات الألعاب السحابية لإخبارك إذا كان اتصالك بطيئًا ويؤثر على طريقة لعبك ، وستظهر هذه المؤشرات في فقاعات حمراء على الجانب الأيمن العلوي من الشاشة، لتخبرك بما يحدث، مثل فقدان الحزمة أو زيادة زمن الوصول، مما قد يساعدك في استكشاف مشكلات اتصالك وإصلاحها.