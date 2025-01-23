شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Truecaller تطلق ميزة التعرف على هوية المتصل فى الوقت الفعلى على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

تقول Truecaller إن ميزة الحظر التلقائى للمكالمات غير المرغوب فيها متاحة الآن على iPhone على مستوى العالم.

كان تطبيق Truecaller مخصصًا بشكل جزئي لهاتف iPhone بسبب القيود الصارمة التي تفرضها شركة Apple، ولكن الأمر لم يعد كذلك الآن.

وأعلنت الشركة ، أنها ستطلق دعم واجهة برمجة التطبيقات لهاتف iPhone، والذي من شأنه تمكين ميزات مثل تحديد هوية المتصل في الوقت الفعلي والحظر التلقائي لمكالمات الهاتف العشوائية على أجهزة Apple.

ويقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل إصدار iOS من التطبيق على قدم المساواة مع نظيره الذي يعمل بنظام Android، والذي قدم الميزات المذكورة أعلاه وأكثر من ذلك لسنوات.

مميزات تطبيق Truecaller الجديد للآيفون

تقول Truecaller أن أحدث تحديث لتطبيقها على iPhone يضمن أن الجهاز يمكنه الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحديد المكالمات، كما أنه يوفر الدعم لإطار عمل البحث عن معرف المتصل المباشر من Apple ، والذي يُزعم أنه يوفر معرف المتصل المباشر ، وتم تقديم واجهة برمجة التطبيقات هذه العام الماضي مع نظام التشغيل iOS 18 ، وتسمح لتطبيقات الطرف الثالث بالتحقق من المكالمات الواردة على الخادم بحثًا عن أرقام البريد العشوائي المعروفة.

تستخدم واجهة برمجة التطبيقات تشفيرًا متجانسًا، والذي تزعم الشركة أنه يحمي خصوصية المستخدم، كما تخفي عنوان IP الخاص بالعميل، وتستخدم مصادقة مجهولة، وتخفي رقم الهاتف الوارد ، ومع وصولها، يمكن لجهاز iPhone الآن الاستفادة أيضًا من إمكانية حظر مكالمات البريد العشوائي تلقائيًا.

تتوفر ميزة حظر المكالمات العشوائية تلقائيًا على مستوى العالم أثناء طرح ميزة معرف المتصل المباشر، وهي متاحة لمشتركي Truecaller Premium الذين يستخدمون هاتف iPhone يعمل بنظام التشغيل iOS 18.2 ، وسيظل المستخدمون المجانيون مقيدين بميزة البحث اليدوي عن الأرقام المدعومة بالإعلانات ومعرف المتصل الموجودة في Verified Businesses .



إليك كيفية تمكينه:

* قم بتحديث تطبيق Truecaller إلى الإصدار 14.0 أو الأحدث عبر متجر تطبيقات iPhone.

* افتح إعدادات iPhone > التطبيقات > الهاتف > حظر المكالمات والتعرف عليها .

* قم بتمكين جميع خيارات التبديل في Truecaller وأعد تشغيل التطبيق.

ورغم أن هذه الميزات جديدة، فقد كانت الشركة تلمح إلى وصول دعم iOS الأصلي على مدار الأشهر القليلة الماضية. فبعد طرح تحديث iOS 18 وواجهة برمجة تطبيقات معرف المتصل المباشر في سبتمبر ، شارك آلان ماميدي، أحد مؤسسي Truecaller أفكاره الإيجابية حول X (تويتر سابقًا)، قائلًا: "Truecaller يعمل أخيرًا على iPhone".

الاضافة الأخيرة الجديرة بالملاحظة هي القدرة على الاشتراك في خطة Premium Family داخل التطبيق. وتقول الشركة إن المستخدمين يمكنهم الآن الاستمتاع ومشاركة ميزات مثل Truecaller AI Assistant، مع ما يصل إلى أربعة أشخاص إضافيين بسعر شهري أو سنوي منخفض، بالنسبة للمستخدمين في الهند، يتضمن اشتراك Truecaller Premium أيضًا تأمينًا ضد الاحتيال.