شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة فى إنستجرام تعرضك للإحراج بين متابعينك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف تطبيق Instagram ميزة جديدة تعرض مقاطع الفيديو التي أعجبتك لأصدقائك، وقد يؤدي ذلك إلى بعض التفاعلات المحرجة، حيث تظهر تلك الميزة أثناء التمرير عبر Reels - فقاعات صغيرة بها صور ملف تعريف أصدقائك، مزينة بقلب صغير في الزاوية اليسرى السفلية.

وتُظهر هذه الأيقونات الجديدة أي من أصدقائك أعجب بفيديو Reels الذي صادفته،ويبدو أن هذه الميزة تشمل فقط أصدقائك - أي الأشخاص الذين تتابعهم والذين يتابعونك، وليس الشخصيات العامة أو الحسابات العشوائية.

وتنطبق هذه الميزة على Reels التي يتم عرضها في علامة تبويب Reels المحددة، وتلك التي يتم العثور عليها من خلال صفحة Explore، والغرض من هذه الميزة هو تعزيز المشاركة وتشجيع الأشخاص على التعليق ومشاركة Reels حيث تتطلع Instagram إلى ملء الفراغ الذي أحدثته TikTok من خلال منافستها التي تم حظرها الآن من متاجر التطبيقات الأمريكية.

ومن جانبه قال آدم موسيري، رئيس Instagram: "نريد أن لا يكون Instagram مجرد مكان يتشارك فيه المبدعون إبداعهم، بل مكانًا يتواصل فيه الأشخاص من خلال هذا الإبداع - مع الأصدقاء، ذوي الاهتمامات المشتركة.

وطبقا لهذا التصريح، أضاف إنستجرام بعض الأصدقاء إلى علامة التبويب Reels، لذلك عندما تنتقل إلى علامة التبويب Reels، سترى بعض الأصدقاء في أعلى اليمين، وإذا نقرت على هذا الزر، فستنتقل إلى موجز مخصص لـ Reels التي أعجب بها أصدقاؤك.

كما يمكنك رؤية الأصدقاء الذين أعجبوا بالفعل بهذه Reels، وإذا نقرت عليهم، يمكنك بدء محادثة معهم.



وقد أدخلت شركة إنستجرام عدداً من التغييرات على عروض الفيديو الخاصة بها في الأسابيع الأخيرة، حيث تهدف إلى إبقاء "لاجئي تيك توك" حتى مع محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء التطبيق بعد حظر قصير الأمد.

وقد ذكرت شركة Meta، التي تمتلك Instagram، أنها تدفع للمؤثرين آلاف الدولارات لنشر مقاطع فيديو على Reels قبل نشرها على TikTok.

في نفس اليوم الذي تم فيه حظر TikTok، كشفت Instagram عن تطبيق جديد لتحرير الفيديو يسمى Edits، والذي يشبه تطبيق التحرير CapCuts الخاص بـ TikTok، لكنه لم ينال إعجاب المستخدمين .