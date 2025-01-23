شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا هامة لمستخدمى 16 iPhone بفضل نظام ios.18.3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد آبل لطرح نظام التشغيل iOS 18.3 الذى بات على وشك الظهور، ووفقًا لملاحظات إصدار RC beta، فإنه سيجلب ترقيتين لزر التحكم في الكاميرا والذكاء البصري في iPhone 16.

وتطلق Apple ببطء أجزاء وقطعًا من ميزات Apple Intelligence، لهواتف iPhone المؤهلة (سلسلة iPhone 16 و15 Pro وPro Max في الوقت الحالي)، إلا أن الشركة تتخلف إلى حد ما عن المنافسين عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكنها تحاول اللحاق بالركب ببطء وثبات.

وفي الوقت الحالي، مع iOS 18.3، سيتمتع مستخدمو iPhone 16 بميزتين جديدتين رائعتين، فقد وصلت ميزة الذكاء البصري إلى طرازي iPhone 16 و16 Pro مع نظام التشغيل iOS 18.2، فهو يسمح لك بالضغط لفترة طويلة على زر التحكم في الكاميرا وفتح وضع كاميرا متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على التفاعل مع العالم من حولك.

والآن، سيجلب نظام التشغيل iOS 18.3 ميزتين جديدتين للذكاء البصري، والتي تجعلك تتمكن من إضافة حدث إلى التقويم الخاص بك عندما يكتشف جهاز iPhone الخاص بك تواريخ على الملصقات أو المنشورات، كما يمكن للذكاء البصري الآن أيضًا التعرف على النباتات والحيوانات.

ولقد عرضت Apple هذه الميزات في الماضي ولكنها الآن في طريقها إلى هواتف iPhone 16، فقد تكون مفيدة، وخاصة الأولى - فهي توفر بضع نقرات، خاصة أن الذكاء البصري يعتمد على ChatPGT وGoogle للحصول على الكثير من المعلومات، ولكنه قد يكون قويًا للغاية لأنه يتكامل مع تطبيقات Apple.

و على سبيل المثال، توجيه جهاز iPhone الخاص بك نحو مطعم يؤدي إلى ظهور قائمة خرائط للموقع، فضلا عن ذلك سيجلب iOS 18.3 أيضًا تغييرات على ملخصات الإشعارات وإصلاحات الأخطاء.