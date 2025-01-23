تكنولوجيا: هل تستعد آبل لطرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

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القاهرة - سامية سيد - توقعات كثيرة تفيد بأن شركة Apple في طريقها لإصدار جديد من iPhone SE، وجهازي iPad Air محدثين، وجهاز iPad "قياسي" من الجيل الحادى عشر فى ربيع 2025، لكن البعض يرى أن فرص رؤية إصدار ثنائى محسن من iPad Pro فى نفس الوقت مع كل هذه الأجهزة الأخرى غير مؤكدة.

فى حين وصف تقرير إعلامي بأن هذه النماذج بها "تغييرات طفيفة"، ومن الواضح أنها من المرجح أن تتميز بشاشات OLED فائقة الجودة، وأن بعض مكوناتها قد تدخل الإنتاج الضخم فى أبريل أو مايو، وهذا أقرب كثيرًا مما توقعته على الأرجح استنادًا إلى بعض الشائعات التى انتشرت خلال الأشهر القليلة الماضية، بما فى ذلك أحدث توقعات مارك جورمان لوكالة بلومبرج بشأن إطلاق الجهاز فى "أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026".

وعلى الرغم أن تقرير اليوم لا يشير إلى جدول زمنى مختلف للإطلاق، ولكن إذا تم بالفعل تحديد أجزاء iPad Pro (2025) لبدء التصنيع في الربيع، فقد تكون الأجهزة اللوحية نفسها جاهزة للطرح في السوق بعد بضعة أشهر فقط، واعتمادًا على مدى صعوبة عملية الإنتاج، قد تجعل أجهزة iPad Pro القادمة من Apple المشترين المحتملين ينتظرون حتى أكتوبر أو حتى نوفمبر 2025 للظهور التجاري، في وجود توقعات بأن الإصدار فى عام 2026 غير وارد الآن، ما لم تكن شريحة M5 تحتاج إلى وقت طويل بشكل غير عادي ليتم صقلها وإعطائها الضوء الأخضر.