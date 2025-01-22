شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيف تتم إضافة الأصدقاء فى لعبة فري فاير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة فري فاير، واحدة من أكبر ألعاب الباتل رويال في العالم، حيث تتميز اللعبة بالعديد من الأوضاع، مثل فرقة الاشتباك، وفرقة القنابل، وساعة الذروة، وغزو الزومبي. يمكن الاستمتاع بكل هذه الخيارات المتاحة منها بمشاركة أصدقائك .

وفيما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته عن لعبة Free Fire

كيفية إضافة الأصدقاء

1.قم بتشغيل اللعبة، في أعلى يمين القائمة الرئيسية، بجوار شعار Free Fire، انقر فوق خيار الأصدقاء.

2.في النافذة الجديدة التي تفتح، انقر فوق زر "إضافة" على يسارك.

3 في أسفل اليسار، يوجد خيار بحث، أدخل اسم المستخدم الخاص بصديقك هنا وانقر فوق زر البحث.

4.انقر فوق رمز الإضافة بجوار اسم صديقك لإضافته.

كيفية دعوة الأصدقاء إلى مباراة

يمكن لعب Free Fire بواسطة ما يصل إلى أربعة لاعبين في فريق واحد، بدلاً من ذلك، هناك أيضًا وضع ثنائي ومنفرد، و لدعوة صديق، اتبع الخطوات التالية:

1 انقر على زر الدعوة الموجود في أعلى يمين الشاشة.

2.في علامة التبويب التي تفتح، سيتم عرض جميع أصدقائك. انقر على "أيقونة الإضافة" بجوار أسمائهم لدعوتهم.

3.يمكنك أيضًا البحث عن صديق لدعوته باستخدام خيار البحث.

4.يمكن للاعبين دعوة الأصدقاء المتصلين بالإنترنت فقط.

5.يمكن للقائد الآن تحديد الوضع والخريطة التي سيلعبها بعد أن يكون جميع اللاعبين جاهزين لبدء المباراة.

6.يمكن لجميع اللاعبين في الفريق التفاعل مع بعضهم البعض باستخدام ميزة الصوت المدمجة في اللعبة.

