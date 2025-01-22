شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يدعم شراء إيلون ماسك لتطبيق تيك توك.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تطور جديد حول مستقبل تطبيق الفيديو القصير تيك توك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يمانع قيام الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك منصة X، بشراء التطبيق إذا أراد ذلك، حيث جاء هذا التصريح بعدما تم حظر التطبيق مؤقتًا داخل الولايات المتحدة قبل دخول قانون جديد حيّز التنفيذ، والذي ينص على ضرورة بيع تيك توك من قبل مالكه الصيني، شركة “بايت دانس”، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو مواجهة الحظر الكامل.

وفقًا لتقارير نشرتها وكالة بلومبرج، فقد بدأت محادثات أولية بين مسؤولين صينيين وماسك حول احتمال بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، على الرغم من نفي الشركة المالكة لهذه الأنباء.

وقال ترامب في تصريحاته: “إذا أراد إيلون ماسك شراء التطبيق، فأنا منفتح على ذلك"، مشيرًا إلى أنه التقى بكبار الملاك الحاليين لتطبيق تيك توك، وأضاف: "ما أفكر فيه هو أن أطلب من المشتري أن يقدم نصف العائدات إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان ترامب قد وقع يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تأجيل تنفيذ القانون الجديد لمدة 75 يومًا، مما يمنح الشركة وقتًا إضافيًا للبحث عن خيارات للبيع، ويأتي هذا بعد تحذيرات من المسؤولين الأمريكيين بأن ملكية تيك توك الصينية قد تعرض بيانات المستخدمين الأمريكيين لخطر سوء الاستخدام.

موقف ماسك من تيك توك

وقد أعرب إيلون ماسك الذي أنفق أكثر من 250 مليون دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية الأخيرة، عن موقفه بشأن القضية في وقت سابق، وقال ماسك: “لطالما عارضت حظر تيك توك، لأن ذلك ينتهك حرية التعبير، لكن الوضع الحالي غير عادل؛ حيث يُسمح لتيك توك بالعمل في أمريكا بينما تُمنع منصة X من العمل في الصين”.

من جانبها، نفت شركة “بايت دانس” ادعاءات الولايات المتحدة بشأن علاقتها مع الحكومة الصينية، مؤكدة أن بيانات المستخدمين الأمريكيين تُخزن في الولايات المتحدة على خوادم شركة Oracle، وأن جميع قرارات مراقبة المحتوى للمستخدمين الأمريكيين تُتخذ داخل البلاد.

ظل تيك توك غير متاح للتنزيل عبر متاجر Apple وAndroid في الولايات المتحدة حتى ظهر يوم الثلاثاء، مما أثار قلقًا بين المستخدمين حول مصير التطبيق. يُذكر أن تطبيق تيك توك يستخدمه حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، مما يجعله أحد أكثر التطبيقات شعبية.

من المتوقع أن تكون الأشهر القادمة حاسمة لتحديد مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة. في الوقت الذي يستمر فيه النقاش حول بيع التطبيق أو حظره، يبدو أن إيلون ماسك قد يكون لاعبًا جديدًا في هذا الصراع، إذا قرر الدخول في صفقة لشراء التطبيق.