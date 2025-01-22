شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مسربة تكشف تصميم مختلف لهاتف iPhone 17 Air .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 17 عالميًا في سبتمبر 2025، مع شائعات تشير إلى أن الشركة ستقدم إصدارًا جديدًا باسم iPhone 17 Air ليحل محل طراز Plus، وبينما تنتشر التكهنات حول الهاتف عبر الإنترنت، ظهر تسريب جديد يكشف ما يمكن أن يبدو عليه الهاتف، حيث تمت مشاركة التسريب على منصة X من قبل المُسرب ماجين بو، حيث أظهرت الصور المزعومة للوحة الخلفية للهاتف نتوءًا مستطيل الشكل للكاميرا.



ايفون

وشارك المُسرب صورة غير واضحة للغطاء الخلفي المزعوم لـ iPhone 17 Air، وعلى الرغم من ادعائه أنه تصميم iPhone 17، إلا أن وجود عدسة كاميرا واحدة يُشير إلى خلاف ذلك، ولطالما تضمنت الإصدارات القياسية من iPhone كاميرا مزدوجة، ومن المتوقع أن تستمر سلسلة iPhone 17 في هذا النهج، لذلك، يُعتقد أن الصورة تخص iPhone 17 Air القادم، خاصةً مع وجود عدسة كاميرا واحدة على الجانب الأيسر من الشريط.

كما أظهرت الصورة المسربة شريط كاميرا بارز على شكل كبسولة في الأعلى، وهو تصميم جديد للسلسلة، ويبدو أن الجانب الأيمن يحتوي على فلاش LED وفتحة صغيرة للميكروفون، ونظرًا لقرب إطلاق iPhone SE 4 أو 16e، تزايدت التكهنات على منصة X بأن التسريب قد يخص أحدهما.

ومع ذلك، فإن لغة التصميم تتفق أكثر مع سلسلة الهواتف الرئيسية، وعلاوة على ذلك، تم تسريب تصميم iPhone SE 4، ويبدو مختلفًا تمامًا عن iPhone 17 Air، وسيتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة فقط أثناء الإطلاق، المتوقع في سبتمبر،كما أن إطلاق iPhone SE 4 في أبريل قد يساعد في توضيح بعض الأمور.