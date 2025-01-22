شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هندى يخسر 2000 دولار بسبب إضافته لمجموعة واتساب "نصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حادثة جديدة للاحتيال عبر الإنترنت، خسر رجل من الهند مبلغًا يعادل ( 2000 دولار أمريكى) عد إضافته إلى مجموعة واتساب مزيفة، وزعمت المجموعة أنها تقدم نصائح وخططًا لتحقيق أرباح كبيرة في التداول عبر الإنترنت، لكن بمجرد أن استثمر الرجل مبلغًا كبيرًا، رفض المحتالون إعادة أرباحه أو المبلغ الذي استثمره.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن القضية تخص “بابتيست موريس لوبو”، الذي أوضح في شكواه أنه تمت إضافته إلى مجموعة واتساب تدعى “Aarayaa HSS”، وفي هذه المجموعة، قدم المشرفون أنفسهم كخبراء في التداول، وادعوا أنهم يقدمون نصائح استثمارية مضمونة، كما ضمت المجموعة أشخاصًا آخرين يزعمون أنهم يحققون أرباحًا كبيرة من استثماراتهم.

وظن لوبو أنها فرصة استثمارية جيدة، فقام بتحويل مبلغ إجمالي قدره 21.4 لك روبية من حسابه الشخصي وحساب والدته إلى حسابات مصرفية قدمها المحتالون، وذلك بين 2 ديسمبر 2024 و6 يناير 2025، لكن عند محاولته سحب أرباحه، رفض المحتالون وأوقفوا التواصل معه، مما جعله يخسر كل أمواله. لاحقًا، تقدم بشكوى لدى مركز جرائم الإنترنت.



الحالة المذكورة ليست الحالة الوحيدة للاحتيال عبر الإنترنت، ففي الواقع، في الأشهر القليلة الماضية، وقع العديد من الأفراد في فخ عمليات احتيال استثمارية مماثلة، الطريقة هي نفسها غالبًا، يقوم المحتالون بإنشاء مجموعات WhatsApp، ويطلقون عليها اسمًا لتبدو وكأنها جزء من منظمة كبيرة، ويضيفون أفرادًا إلى هذه المجموعات، وبمجرد انضمام الأشخاص، يقدم المحتالون أنفسهم كخبراء ويزعمون أنهم يستطيعون مساعدة أعضاء المجموعة في كسب أرباح عالية من خلال التداول عبر الإنترنت.

لمزيد من إقناع أهدافهم، يطلب المحتالون منهم تنزيل تطبيق قاموا بإنشائه بشكل خبيث، في البداية، عندما يستثمر الأفراد مبالغ صغيرة، يُظهر المحتالون أرباحًا وهمية، ويشجعونهم على استثمار مبالغ أكبر، ولكن بمجرد أن يستثمر الضحايا مبالغ كبيرة، يمنع المحتالون الوصول لسحب الأموال أو يطالبون بمدفوعات إضافية تحت ذريعة ما.

و في النهاية، يقطعون جميع الاتصالات، مما يترك الضحايا منهكين ماليًا. لقد شرحنا أيضًا عملية الاحتيال بالتفصيل يمكنك قراءتها هنا: أولاً، يشاركون النصائح، ثم يخدعون الناس لسرقة أموالهم: شرح عملية احتيال سوق الأسهم عبر الإنترنت

نصائح لتجنب الاحتيال:

• لا تثق بالعروض الاستثمارية التي تبدو “أكثر من رائعة”.

• تجنب تنزيل تطبيقات غير موثوقة أو التعامل مع مجموعات واتساب غير مألوفة.

• قم بحظر والإبلاغ عن أي مجموعة مشبوهة فورًا.