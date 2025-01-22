شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: آيفون SE 4 قادم مع ميزة Dynamic Island مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح هاتف آيفون SE 4 محور الشائعات مؤخرًا، ويبدو أنه سيُطلق قريبًا مع تحسينات ملحوظة، وفي تسريب جديد من المسرب الشهير إيفان بلاس، تم الكشف عن تفاصيل مثيرة حول الجيل القادم من هاتف أبل الاقتصادي، بما في ذلك ميزة تصميمية ستقربه من الهواتف الرائدة.

وفقًا للتسريب، من المتوقع أن يأتي آيفون SE 4 بميزة Dynamic Island، التي ظهرت لأول مرة في سلسلة iPhone 14 Pro وأصبحت الآن قياسية في iPhone 15 و16.

هذه الإضافة ستعطي الهاتف الاقتصادي مظهرًا عصريًا مشابهًا للهواتف الحديثة، بدلاً من التصميم القديم الذي يتميز بحواف سميكة وزر الصفحة الرئيسية.

كما كشف بلاس عن شفرة برمجية تشير إلى الاسم الرسمي للهاتف، مما ينفي الشائعات السابقة التي قالت إنه سيُطلق عليه اسم iPhone 16E، ومع ذلك، قد يكون الاسم في الشفرة البرمجية مجرد اسم مؤقت حتى الإعلان الرسمي.

المواصفات المتوقعة:

سيأتي آيفون SE 4 بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، ونظام Face ID، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى مودم 5G الجديد من أبل. ومن المتوقع أن يتضمن الهاتف معالج A18 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مما يدعم ميزات مثل Apple Intelligence. إذا صحت هذه المواصفات، فإن آيفون SE 4 سيقترب أكثر من منافسيه من الفئة العليا.

السعر وتاريخ الإطلاق:

فيما يتعلق بالسعر، يُتوقع أن يكون أعلى قليلًا من سعر iPhone SE الحالي الذي يبدأ من 429 دولارًا ، وذلك بسبب التحسينات في التصميم والمواصفات. ومع ذلك، سيظل هذا الجهاز الخيار الأكثر اقتصادية في تشكيلة أبل.

من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في مارس أو أبريل 2025، وفقًا لتوقعات المحلل الشهير مينغتشي كو، مما يتيح لعشاق أبل وقتًا كافيًا لتوقع الميزات الجديدة ومناقشتها.

تحديثات على خط إنتاج iPad:

بالإضافة إلى تسريبات آيفون SE 4، أشار بلاس إلى أن أبل تعمل أيضًا على نماذج جديدة من iPad Air بحجم 11 و13 بوصة، إلى جانب جهاز iPad أساسي من الجيل التالي. من المتوقع أن يأتي iPad Air بمعالج M3، بينما سيتضمن iPad الأساسي شريحة A17 Pro وذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت. هذه الأجهزة قد تُطرح في أوائل عام 2025.