شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم عودة تيك توك.. اشتعال المنافسة بين تطبيقات الفيديو لجذب جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من قرار عودة تطبيق تيك توك، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا لم يمنع المنافسين الصينيين الآخرين من اكتساب المستخدمين، لاسيما خلال الفترة التي سبقت حظر تيك توك - والذي بدأ يوم الأحد واستمر يومًا واحدًا ، فقد ساهم ذلك في ارتفاع عدد من تطبيقات الفيديو الأخرى، لتهيمن الآن على أفضل مخططات متجر التطبيقات.

قائمة تطبيقات الفيديو المنافسة لتيك توك

وقد أصبح التطبيق الصيني RedNote (المدرج في متاجر التطبيقات باسم Xiaohongshu) التطبيق رقم 1 في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، يليه تطبيقات الفيديو مثل Clapper وFlip وغيرها، واحتل تطبيق "أبل" المركز الأول في متجر التطبيقات، بعد أن اجتذب نحو 700 ألف مستخدم جديد في الولايات المتحدة.

وكان انتقال مستخدمي TikTok إلى RedNote يهدف إلى إرسال إشارة إلى المشرعين الأمريكيين وMeta على حد سواء بأنهم يفضلون الانضمام إلى تطبيق صيني آخر مشابه لـ TikTok بدلاً من العودة إلى Instagram Reels.

على الرغم من عودة TikTok إلى الإنترنت، إلا أن متاجر التطبيقات لم تستضيفه بعد للتنزيل؛ لا تزال أسواق التطبيقات ملزمة بالامتثال للقانون الأمريكي، على الرغم من تأكيدات الرئيس المنتخب ترامب بأنه سيمدد الموعد النهائي لحظر TikTok.



وبدلاً من ذلك، تستمر المخططات العليا لكلا متجري التطبيقات في عكس التحول إلى بدائل أخرى لـ TikTok، وعلى سبيل المثال، في متجر تطبيقات Apple في الولايات المتحدة، تحتل تطبيقات الفيديو بما في ذلك RedNote وLikee وClapper وFlip المراكز 1 و2 و4 و10 في المخططات العليا الإجمالية منذ يوم الاثنين الماضي.

وقد احتل تطبيق Favorited، المخصص للبث المباشر رقم 15، وأضافت شبكة التواصل الاجتماعي Bluesky أيضًا موجز فيديو مخصص اختياريًا، ومع ذلك، فقد خرج تطبيقها من المراكز العشرة الأولى التي احتلتها الأسبوع الماضي على متجر تطبيقات الولايات المتحدة.