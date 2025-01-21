شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جدول زمني لكواليس أزمة حظر Tik Tok فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

مر تطبيق Tik Tok بفترة مضطربة في الولايات المتحدة، حيث توقف التطبيق عن العمل ليلة السبت الماضى وتم إزالته من متجر التطبيقات بواسطة أبل، ومع ذلك، في ظهر يوم الأحد، استعاد Tik Tok الخدمة في الولايات المتحدة بفضل "الوضوح الضروري" الذي قدمه الرئيس ترامب.

وعلى الرغم من عودة Tik Tok إلى الإنترنت مرة أخرى في الولايات المتحدة، إلا أن التطبيق لا يزال غير متاح من متجر التطبيقات، إليك ما تحتاج إلى معرفته حول هذا الموقف المتطور باستمرار.

جدول زمني موجز لأزمة Tik Tok

وقع الرئيس السابق بايدن على حظر أعطى الشركة الأم المرتبطة بالصين لـ Tik Tok سحب التطبيق أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة، في أبريل 2024، وانتهى هذا الجدول الزمني لسحب التطبيق في 19 يناير، ثم اختفى Tik Tok في الولايات المتحدة في مساء 18 يناير، ولم تكن الشركة ملزمة بالاختفاء، لكنها اختارت القيام بذلك على أي حال.



كما تم تكليف شركاء Tik Tok مثل مضيف الويب أوراكل وموفري متجر التطبيقات مثل أبل وجوجل، بتنفيذ الحظر بموجب القانون الفيدرالي.



أزالت أبل Tik Tok من متجر التطبيقات في الولايات المتحدة وقالت إنها "ملزمة باتباع القوانين في الولايات القضائية التي تعمل فيها".



بينما في يوم 19 يناير، أعلنت تيك توك أنها في طور "استعادة الخدمة" في الولايات المتحدة، وقالت الشركة إن الرئيس ترامب قدم "الوضوح والضمان اللازمين لمقدمي الخدمة لدينا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات في تقديم الخدمة".



لكن حتى مع عودة تيك توك إلى الإنترنت في الولايات المتحدة، لم تضف أبل تيك توك مرة أخرى إلى متجر التطبيقات.



كما لم تضف جوجل ومايكروسوفت وأمازون التطبيق مرة أخرى إلى متاجر التطبيقات الخاصة بها، وذلك لأن أوراكل وشركائها قرروا المخاطرة بغرامات بمئات المليارات من الدولارات بموجب "الضمان" الذي قدمه ترامب بأنه لن ينفذ الحظر، لكن يبدو أن أبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت غير راغبة في تحمل هذه المخاطرة.

ماذا يعني هذا لمستخدمي Tik Tok ؟

إذا كنت من مستخدمي iPhone، فهذا يعني بعض الأشياء المختلفة، أولاً، إذا كان لديك بالفعل Tik Tok على iPhone، فيمكنك الوصول إلى الخدمة.



لم تقم أبل بإزالة تطبيق Tik Tok من جهاز أي شخص، ولم تلعب أبل أي دور في منع الوصول إلى الخدمة للمستخدمين الحاليين.

لا يزال Tik Tok غير متاح على App Store، مما يمنع المستخدمين الجدد من تنزيله.



كما لا يمكن لمستخدمي Tik Tok السابقين الذين حذفوا التطبيق إعادة تنزيله، علاوة على ذلك، لا يمكن لـ Tik Tok تلقي التحديثات من خلال App Store.



لكن معظم الوظائف العادية متاحة في تطبيق Tik Tok لأجهزة iPhone الآن بعد أن استعاد Tik Tok نفسه الوصول إلى الخدمة، على سبيل المثال، تعمل واجهة متجر السلع المادية لـ Tik Tok ، المعروفة باسم TikTok Shop، بشكل كامل عبر تطبيق iPhone وApple Pay كخيار دفع.

ومع ذلك، فإن الوضع حول عمليات الشراء الرقمية التي تتم باستخدام نظام الشراء داخل التطبيق من Apple مختلف قليلاً.

يمكن الوصول إلى عمليات الشراء داخل التطبيق التي تمت قبل سريان الحظر الفيدرالي على Tik Tok ليلة السبت.

ومع ذلك، لا يمكنك إجراء عمليات شراء جديدة داخل التطبيق في تطبيق Tik Tok لأجهزة iPhone، وذلك لأن Apple لا يمكنها قانونًا تمكين هذه الوظيفة بموجب قواعد الحظر الفيدرالي.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يؤخر إجراءات فرض حظر تطبيق تيك توك لمدة 75 يومًا، وهذا يعني استعادة خدمة تيك توك في الولايات المتحدة.