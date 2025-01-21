شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يهنئ ترامب ويشيد بـ "الابتكار المستمر والوظائف" فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

حضر الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك حفل تنصيب دونالد ترامب في واشنطن العاصمة، وتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليتعهد "بالاستمرار في الابتكار والوظائف" للولايات المتحدة، ووفقًا لترامب، تخطط أبل "لاستثمار ضخم" في الولايات المتحدة الآن بعد توليه منصبه.



ووفقا لمنشوره على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، قال كوك: "تهانينا للرئيس @realDonaldTrump ونائب الرئيس @JDVance في يوم التنصيب.. نتطلع إلى العمل مع الإدارة لدفع الابتكار المستمر والوظائف من أجل النمو المستقبلي في جميع أنحاء أمتنا العظيمة."



جلس كوك مباشرة خلف المنصة في حفل تنصيب ترامب اليوم، كان يجلس بجوار المؤسس المشارك لشركة جوجل سيرجي برين، على بعد ثلاثة صفوف خلف الرئيس ترامب ونائب الرئيس جيه دى فانس.



وكان من بين الحاضرين عمالقة التكنولوجيا الآخرون، بما في ذلك مارك زوكربيرج وإيلون ماسك وسوندار بيتشاي وجيف بيزوس، والجدير بالذكر أن كوك جلس منفصلًا عن هؤلاء المليارديرات الأربعة الكبار في مجال التكنولوجيا.

تبرع كوك بمليون دولار لحفل تنصيب الرئيس ترامب، كما فعلت ميتا ومايكروسوفت وجوجل وغيرها، وقد قدم كوك تبرعه شخصيًا،ولم تتبرع شركة أبل كشركة للصندوق.

بالإضافة إلى حضور حفل التنصيب امس، شارك كوك في الخدمة التقليدية قبل التنصيب في كنيسة القديس يوحنا في واشنطن العاصمة، كما حضر غداء ما بعد التنصيب.