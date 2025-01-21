شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعمل مع الولايات المتحدة للحفاظ على استمرار خدمات تطبيق تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يسعى إلى تأخير فرض حظر على تطبيق الفيديو القصير الشهير تيك توك لمدة 75 يومًا والذي كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير، وأثناء توقيع الأمر، اقترح ترامب أن تكون حكومة الولايات المتحدة مالكة بنسبة 50% لأعمال تيك توك في الولايات المتحدة مقابل إبقاء التطبيق على قيد الحياة وحذر من أنه قد يفرض تعريفات جمركية على الصين إذا فشلت بكين في الموافقة على صفقة أمريكية مع تيك توك.

وأفادت التقارير أن الصين أعطت تلميحًا قويًا بأنها مستعدة لتأمين صفقة ما مع الولايات المتحدة بشأن تيك توك، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي: "عندما يتعلق الأمر بإجراءات مثل تشغيل الشركات والاستحواذ عليها، نعتقد أنه يجب أن تقررها الشركات بشكل مستقل وفقًا لمبادئ السوق".



وأضاف "إذا كان الأمر يتعلق بشركات صينية، فيجب مراعاة قوانين ولوائح الصين"، وأشار ماو إلى أن تيك توك "لعب دورًا إيجابيًا في تعزيز التوظيف والاستهلاك في الولايات المتحدة" وأكد أن بلاده تأمل أن "تستمع الولايات المتحدة بجدية إلى صوت العقل وتوفر بيئة عمل منفتحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للكيانات السوقية من جميع البلدان".

وحدد الأمر التنفيذي 48 ساعة من المناورات القانونية والمكائد السياسية التي تركت ملايين مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة يكافحون من أجل الحصول على إجابات حول مصير تطبيقهم. بدأت الدراما يوم السبت عندما تم إيقاف تطبيق الفيديو القصير الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي عن العمل للمستخدمين قبل وقت قصير من سريان قانون ينص على أنه يجب بيعه من قبل مالكه الصيني بايت دانس لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو حظره، يوم الأحد.

وفي اليوم التالي، قال ترامب إنه لديه خطط "لإنقاذ تيك توك"، وفي غضون ساعات، بدأت الشركة في استعادة خدمتها في الولايات المتحدة، وشكر الرئيس الذي سيتم تنصيبه قريبًا على تقديم ضمانات لتيك توك وشركائها التجاريين بأنهم لن يواجهوا غرامات باهظة للحفاظ على تشغيل التطبيق.

كان التطبيق والموقع الإلكتروني يعملان يوم الاثنين، لكن تيك توك لا يزال غير متاح للتنزيل في متاجر تطبيقات آبل وجوجل. يعكس أمر ترامب، الذي وقع بعد ساعات من تنصيبه يوم الاثنين، وعوده السابقة ويوجه المدعي العام بعدم فرض القانون لإعطاء فريقه الوقت "لتحديد مسار العمل المناسب فيما يتعلق بتيك توك".

لكن شرعية الأمر التنفيذي لترامب غير واضحة. تم تمرير القانون الذي يتطلب التخارج بأغلبية كبيرة في الكونجرس، ووقعه الرئيس جو بايدن، وأيدته المحكمة العليا بالإجماع، كما لا يمنح القانون ترامب سلطة تمديد الموعد النهائي ما لم يكن لدى بايت دانس "اتفاقيات ملزمة" لبيع تيك توك ومن غير الواضح وجود أي اتفاقيات.

وقال النائب فرانك بالوني إن أمر ترامب "يتحايل على تشريع الأمن القومي الذي أقره أغلبية ساحقة من الحزبين في الكونجرس"، ويأتي النقاش حول تيك توك في لحظة متوترة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، قال ترامب إنه ينوي فرض رسوم جمركية على الصين لكنه أشار أيضًا إلى أنه يأمل في إقامة اتصال مباشر أكثر مع زعيم الصين، أثناء توقيع الأمر التنفيذي مساء يوم الاثنين، قال ترامب إنه "يمكنه أن يرى" أن الحكومة الأمريكية تستحوذ على حصة 50 في المائة في تيك توك وكجزء من هذه الحصة، يمكن للولايات المتحدة مراقبة الموقع.

وأضاف ترامب أنه إذا لم توافق الصين على الصفقة، "فلن يكون لها قيمة. لذا إذا خلقنا هذه القيمة، فلماذا لا يحق لنا الحصول على نصفها؟" وقال إن الشركة قد تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات. لم تحظر الولايات المتحدة أبدًا منصة رئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي. يمنح القانون الذي تم إقراره العام الماضي إدارة ترامب سلطة واسعة النطاق لحظر أو السعى إلى بيع تطبيقات أخرى مملوكة للصين.